МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юные норильские спортсмены отправились в летний оздоровительный лагерь «Солнечный-2»

Юные норильские спортсмены отправились в летний оздоровительный лагерь «Солнечный-2»

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Юные норильские спортсмены отправились в летний оздоровительный лагерь «Солнечный-2»

Лагерь располагается в посёлке Тесь Минусинского района.

Юные норильские спортсмены отправились в летний оздоровительный лагерь «Солнечный-2»Юные норильские спортсмены отправились в летний оздоровительный лагерь «Солнечный-2»Юные норильские спортсмены отправились в летний оздоровительный лагерь «Солнечный-2»

Первые 120 спортсменов отправились в оздоровительный лагерь на 50 дней. Их ждут не только усиленные тренировки, но и экскурсии и развлечения. Ещё 120 человек отправятся 19 июля в Анапу, их отдых продлится 43 дня. А в сентябре третья группа из 120 детей поедет на 21 день в Нижний Новгород.

30 июня в 10:22 990
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