Юные норильские спортсмены отправились в летний оздоровительный лагерь «Солнечный-2»

Первые 120 спортсменов отправились в оздоровительный лагерь на 50 дней. Их ждут не только усиленные тренировки, но и экскурсии и развлечения. Ещё 120 человек отправятся 19 июля в Анапу, их отдых продлится 43 дня. А в сентябре третья группа из 120 детей поедет на 21 день в Нижний Новгород.