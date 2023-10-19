Юные таймырцы показали отличный результат на чемпионате в Зеленогорске
Юные таймырцы показали отличный результат на чемпионате в Зеленогорске
Здесь завершился чемпионат и первенство Красноярского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Сборную команду Таймыра представляли 10 воспитанников Детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор».
Так, в личном зачёте в дисциплине «дистанция-пешеходная» в возрастной группе «юниорки» Аделина Черданцева заняла третье место. Также они вместе с Викторией Лашкиной завоевали золото в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка».
В возрастной категории «юноши» в дисциплинах «дистанция-пешеходная» и «дистанция-пешеходная-связка» у Константина Кучученова и Артёма Чалкина - третьи места, соответственно.
В дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» в возрастной группе «юниоры/юниорки» бронзовыми призёрами стали Руслан Дементьев и Аделина Черданцева, в группе «юноши/девушки» золото завоевали Виктория Лашкина, Константин Кучученов, Иван Карасев и Артём Чалкин.