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Юные таймырцы показали отличный результат на чемпионате в Зеленогорске

Юные таймырцы показали отличный результат на чемпионате в Зеленогорске

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Юные таймырцы показали отличный результат на чемпионате в Зеленогорске

Здесь завершился чемпионат и первенство Красноярского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Сборную команду Таймыра представляли 10 воспитанников Детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор».

Юные таймырцы показали отличный результат на чемпионате в ЗеленогорскеЮные таймырцы показали отличный результат на чемпионате в Зеленогорске

Так, в личном зачёте в дисциплине «дистанция-пешеходная» в возрастной группе «юниорки» Аделина Черданцева заняла третье место. Также они вместе с Викторией Лашкиной завоевали золото в дисциплине «дистанция-пешеходная-связка».

В возрастной категории «юноши» в дисциплинах «дистанция-пешеходная» и «дистанция-пешеходная-связка» у Константина Кучученова и Артёма Чалкина - третьи места, соответственно.

В дисциплине «дистанция-пешеходная-группа» в возрастной группе «юниоры/юниорки» бронзовыми призёрами стали Руслан Дементьев и Аделина Черданцева, в группе «юноши/девушки» золото завоевали Виктория Лашкина, Константин Кучученов, Иван Карасев и Артём Чалкин.

Фото участников соревнований
19 октября в 11:31 410
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