Юных самбистов посвятили в спортивную жизнь

Этим мероприятием проектная команда спортивной школы единоборств завершила свой проект «Самбо - наука побеждать», реализованный в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». Напомним, в рамках проекта на протяжении осени прошли четыре открытых занятия по самбо для популяризации вида спорта. За это время тренеры набрали восемь детских групп, в которых сегодня занимаются 108 человек. С ребятами провели и тренинги на командообразование.

На торжественной церемонии посвящения начинающие спортсмены произнесли слова клятвы юного самбиста, а на последовавшей затем эстафете ребята продемонстрировали свою быстроту, ловкость и координацию. Торжественную церемонию мероприятия украсили показательным выступлением спортсмены тренировочной группы Дворца спорта «Арктика» под руководством тренера Павла Ананьина.

Участниками праздника стали школьники младшей параллели. Почётными гостями - председатель местной общественной организации города Норильска «Федерация самбо и дзюдо» Игорь Скворцов, директор Молодёжного центра Норильска Гульнара Эльмурзаева, куратор проекта «Территория Красноярский край» - заместитель директора Молодёжного центра «Молодёжный центр» Ирина Демакова, а также заместитель начальника управления по спорту Лилия Егорова. Поскольку мероприятие прошло с соблюдением превентивных мер, зрителей на нём не было, а желающие поддержать ребят родители могли наблюдать за их успехами с помощью прямой трансляции в социальной сети Instagram.

По словам команды проекта - тренеров отделения самбо Видади Манафова и Екатерины Плошкиной - участники остались довольны праздником, а организаторы - в целом результатами проекта.