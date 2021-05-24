Алексей Нуркенов стал серебряным призёром чемпионата Европы по пара-карате

Норильский спортсмен взял серебро в ката. Первое место занял участник из Румынии Алекс Дорин, а третье разделили между собой азербайджанец Сахиб Ахадов и россиянин Валерий Трофимов.

Также бронзу России в пара-карате принесла Елена Уморина. Таким образом, Россия заняла пятое место в общекомандном зачёте.