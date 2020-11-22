К барьеру!

С середины 70–х годов прошлого столетия фехтование в Норильске было клубным. Первый клуб был создан на базе 13–й школы. А в 1971 году в городе открылась спортивная школа № 3 — в бывшем здании школы № 9, построенном пятью годами ранее. В новом учреждении появились отделения фехтования, лыжных гонок и лёгкой атлетики. Тогда фехтование было представлено ещё одной дисциплиой — шпагой, но со временем тренеров в Норильске по этому направлению становилось всё меньше, и сегодня фехтовальщики обучаются только бою на рапирах. Зато это самый техничный, а потому сложный вид единоборства с клинками, говорят специалисты. Рапира предполагает меньшую площадь укола (только в корпус и спину), а потому требует большей ловкости от бойцов.

– Фехтование — специфичный вид спорта, он есть даже не в каждом городе страны. Например, во всём Красноярском крае — только в столице региона, и только на шпагах, а во всей Сибири — только на саблях в Новосибирске. Все эти годы мы видели своей задачей сохранить уникальное единоборство, тем более что желающие стать мушкетёрами в городе есть всегда, — говорит Олег Лебедев, директор спортшколы № 3.

Первыми тренерами спортшколы были семь педагогов: Владимир Кокоулин, Ирина Васильченко, Александр Кривошеев, Галина Солдатова, Заира Дзахова, Александр Козырев и Константин Макеев, подготовившие впоследствии чемпионов регионального и союзного уровней. Так, ученик Владимира Кокоулина Стас Ваулин стал призёром первенства ВЦСПС в 1983 году, а ученик Александра Козырева, Александр Кривошеев (шпага), — победителем Роструда, серебряным призёром всесоюзного турнира.

– Нам приятно, что наши тренеры — в прошлом наши же воспитанники. И они вырастили достойную смену. Ученики отделения фехтования становились призёрами и победителями различных соревнований и первенств. Например, мастера спорта Майя и Алёна Кокоулины вошли в состав сборной России по кадетам и стали призёрами чемпионата мира. Обе они — дочери наших тренеров, Владимира Кокоулина и Ларисы Хайдуковой. Лариса, кстати, является первой норильчанкой, которая стала мастером спорта по фехтованию. Другой норильский рапирист — Владислав Журавлёв, ученик Виля Нагимова, перебравшись на материк, продолжил спортивную карьеру и выступал в составе национальной команды на самом высоком уровне, — рассказывает директор школы.

Правда, в последние годы наблюдается некоторое затишье, признаёт он. Причин тому несколько: недостаток тренеров, снижение популярности фехтования у детей, а также нехватка финансирования, необходимого для участия в выездных соревнованиях и закупки фехтовального инвентаря.

— Обычно дети ажиотажно увлекаются каким–то спортом после крупных побед в нём. Мы такое наблюдали неоднократно. Так что в этом смысле надеемся на старших коллег в сборной страны. А вообще, не все ребята понимают, что фехтование — сложный, аналитический вид спорта. В нём не бывает так, чтобы вам на первом занятии «дали шашку»: рубите на здоровье! Сначала идёт общая физическая подготовка, обучение боевой стойке, и только потом — самое интересное. Добавьте к этому работу в костюмах, не такое уж лёгкое оружие (вес соревновательной рапиры до 500 граммов), вот и получаем, что многие выбирают другие виды спорта, где результат приходит быстрее, — говорит тренер отделения Елена Белых.

Руководство школы как–то подсчитало, что ежегодно на спортинвентарь и амуницию требуется до 23 миллионов рублей. Конечно, таких денег в школе нет. Тем не менее занимающихся стараются обеспечить всем необходимым, не прибегая к помощи родителей воспитанников.

Но как говорят, где тонко, там и рвётся: из отделения фехтования пропало направление шпаги, и получился какой–то замкнутый круг: по этим видам спорта нет тренеров, но если бы они и были, им потребовалось бы предоставить залы для занятий с учениками, а в распоряжении школы — только два собственных спортзала. Нормативы предписывают, какое количество учеников может заниматься в залах одновременно, а в связи с пандемией это число ещё уменьшилось.

– Прежде в залах занимались до 60 человек, теперь — 15. А ведь из количества вырастает качество, — говорят тренеры. — И тем не менее, мы считаем правильным сохранять уникальный вид спорта, ведь дети им увлечены, и хороших спортсменов у нас тоже немало. А учитывая, что фехтование на рапирах есть только в Норильске, наши ребята даже не выступая на первенстве Сибири, после первенства края попадают сразу на российский уровень. Причём первенство края мы также имеем право проводить в своём городе.

Но тут кроется ещё одна трудность: статус статусом, а мастерство традиционно нарабатывается при работе с более мастеровитыми соперниками. В способностях нашим ребятам не откажешь, но поскольку все тренируются в одних и тех же группах, все друг друга хорошо изучили. А выезды случаются редко, потому в этом виде спорта в Норильске мало и разрядников, и обладателей спортивных званий. В такие моменты на помощь спортшколе приходят родители и спонсоры, которые оплачивают поездки.

Как бы там ни было, главная прелесть этого вида спорта в том, что начать заниматься никогда не поздно. Обучаться может любой ребёнок и взрослый, не имеющий серьёзных отклонений в здоровье. Комплекция будущего спортсмена тоже не играет роли. Дети зачисляются в группы уже с девяти лет.

– Меня радует отвага наших ребят. Они бросаются в бой, не боясь уколов, всегда приятно видеть такой настрой. А наша задача — сделать так, чтобы такой напор обходился без травм, — улыбается Олег Лебедев.