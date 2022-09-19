Кайерканские баскетболистки получили путёвку на зональный этап первенства России

По словам тренера наших спортсменок Александра Эргашева, первые игры давались с трудом — сказалось отсутствие некоторых игроков: кто-то не успел вернуться из отпуска, кому-то не удалось выехать по семейным обстоятельствам.

— Нам пришлось перестраиваться на ходу, вносить изменения в состав команды и структуру игры. Девочки медленно, но уверенно набирали обороты. В итоге команда «Сияние» в своей подгруппе заняла первое место, обыграв соперниц из Назарова, Зеленогорска и Красноярска. Сил было потрачено много, были и травмы, а ведь самые ответственные игры нам только предстояли — победители соревнований получали путёвку на участие в зональном этапе первенства России, и уступать этот шанс никто не собирался, — рассказывает тренер.

За выход в финал кайерканские баскетболистки сразились с соперницами из СШОР им. Эллера (Бородино), командой сыгранной, сильной, подвижной. Но наши девчонки снова оказались на высоте, чётко выполняя требования наставника. На пути к золотым медалям у них стояла команда СШОР «Енисей» (Красноярск). Первые два периода «Енисей» упорно сопротивлялся, игра шла на равных. Красноярские спортсменки пытались взять реванш за прошлогоднее поражение. Лидера определила вторая половина встречи:

— Вышел настоящий перелом в игре – у нас получалось всё, — вспоминает Александр Эргашев, — и быстрые отрывы, и перехваты, и точные броски. Мы не собирались отступать ни на шаг, об этом говорит и сам исход встречи — 22:67 в пользу норильчанок.