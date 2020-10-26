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Как проходит тренировочный процесс МФК «Норильский никель»?

Как проходит тренировочный процесс МФК «Норильский никель»?

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Как проходит тренировочный процесс МФК «Норильский никель»?

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» набрал четыре очка по итогам 5-го тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Париматч-Суперлиги.

Как проходит тренировочный процесс МФК «Норильский никель»?

Накануне игр главный тренер нашей команды Евгений Куксевич прокомментировал тренировочный процесс, который не останавливался, несмотря на неожиданное заболевание большинства игроков заполярного коллектива. Напомним, наша команда отменила игры в рамках четвёртого тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Париматч-Суперлиги с Самарой.

— Эта вирусная инфекция подкосила уже несколько команд нашей Суперлиги, — отметил Евгений Куксевич. — Началось всё с «Синары». Когда мы находились в аэропорту, готовясь к вылету в Екатеринбург, до нас дошла информация о заболевших в «Синаре». Отмечу, екатеринбургская команда не обращалась к нам с просьбой о переносе игр. Если бы мы получили письмо от них, то естественно, пошли бы на встречу и перенесли игры на более поздний срок, дав восстановиться заболевшим ребятам. Однако мы ничего не получали, поэтому полноценно готовились к основному составу МФК «Синара». Уже на месте стало ясно, против кого нам предстоит играть, а именно против дубля екатеринбуржцев. Дубль «Синары» — это хорошо натренированные ребята, которые имеют прекрасную практику, выступая в Высшей лиге. Что касается нашего дубля, то он участвует в Первой лиге чемпионата города Норильска и вылетает на выездные туры Юниорлиги. Все команды Суперлиги, кроме нас и самарского «Динамо», имеют свои дубли, которые выступают в Высшей лиге. Поэтому ребята не готовы сразу заменить футболистов основы. А бросать их в бой против игроков Суперлиги было бы совершенно неправильно. Теперь перейдём к играм с «Динамо». Матчи изначально были намечены на 10 и 11 октября. 9 числа пришли первые положительные результаты теста. Мы экстренно попросили «Динамо» перенести игры в резервный день. Их решение было непреклонным: перенос только на 14 октября. После выявленных положительных результатов теста, мы отправили ребят на дополнительное обследование. Повторные результаты теста пришли 13 числа. Самые страшные опасения подтвердились: ребята заболели коронавирусом. В итоге на играх с Самарой у нас было всего лишь шесть здоровых человек. По новому регламенту в заявку на игру нужно включать не менее 9 игроков. Поэтому пришли к такому решению: матчи отменить.

Также тренер отметил, что накануне пятого тура в команде осталось четыре полевых игрока: Максим Волынюк, Владислав Шаяхметов и Дарлан - они не болели и у них не выявлен коронавирус; Никита Анисимов переболел летом. Также два молодых вратаря: Саша Костромин и Коля Балашов. Команда вызвала на подмогу норильских юношей с молодёжного состава для организации более-менее полноценного тренировочного процесса: «Но говорить об участии юношей в играх профессионалов не приходится. Они пока не готовы к этому ни физически, ни психологически», — отметил он.

В первом матче пятого тура, прошедшем 24 октября с новичком турнира - МФК «Торпедо» (Нижний Новгород), подопечные Евгения Куксевича одержали победу с минимальным счётом 1:0. Как отметил наставник заполярной команды Евгений Куксевич, в определённый момент игра шла до ошибки, пока у нас было достаточно сил: «Ведь на сегодняшний день нас осталось восемь человек. Создали неплохие моменты, минимум три из них были 90%. Их нужно было забить, но не сумели. После этого силы начали покидать наших игроков, и мы стали подключать к атакам вратаря в качестве полевого игрока. Я бы назвал эту игру трудовой для обоих коллективов. Рад этой победе. Мы были целостной командой».

На следующий день команды сыграли вничью: встреча завершилась со счётом 4:4. В составе заполярной команды голами отметились: Максим Коновалов, Дарлан и дубль на счету Руслана Кудзиева.

Таким образом, в минувшем туре норильчане набрали 4 очка. В турнирной таблице «Норильский никель» расположился на третьей строчке с 12-ю очками.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото с сайта МФК «Норильский никель»
26 октября в 13:32 150
Спорт-таймМФК "Норильский никель"
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