​Для норильских каратистов, выступающих в ката, всю прошлую неделю проходил важный мастер-класс

Мастерством со всеми желающими спортсменами в центре единоборств и фитнеса «Olymp» делился Данила Уфимцев, бронзовый призёр первенств мира, Европы, главный тренер по Северо-западному федеральному округу по ката. В Норильске он не впервые, но прежде приезжал как выступающий спортсмен. Сегодня Данила уже семь лет тренирует, и, глядя на успехи его подопечных, его много приглашают с семинарами в разные города — от Мурманска до Ставрополя.

- Для меня большая честь быть приглашённым в Норильск Алексеем Нуркеновым. Мы с ним знакомы много лет, и я считаю его одним из лучших специалистов по ката в стране. Вдвойне приятно, что он оценивает мою работу как способную быть полезной его ученикам, - признателен гость.

Он рассказывает, что норильские каратисты физически и технически хорошо подготовлены. Но для больших побед нужны точности в мелочах. Именно их и призваны добавить его мастер-классы.

- У ребят хорошая техническая база, видно желание заниматься. Они и физически очень хорошо готовы, но не всегда это используют. То есть, прыгают высоко, отжимаются много, но не всегда способны показать в ката, например, удар мощно, такой, который способен свалить противника наповал. Именно это должны увидеть и оценить судьи на выступлении, - отмечает он. - Ряд упражнений, которые я показываю, им уже знаком, какие-то совсем новые. Много работаем на «взрыв», скорость. По сути, мы поправляем, вроде бы, незначительные моменты в перемещениях, ударах, но результат виден по совокупности. Это позитивно скажется на дальнейших подготовках к выступлениям. Например, на «Кубке успеха» в Новосибирске.

Он говорит, что прогресс нужно оценивать через время после семинаров: если знания устоялись, кто-то покажет их через неделю а кто-то через год. В индивидуальности восприятия, считает Данила Уфимцев, и есть особенность ката.

- Я спокойно отношусь к тому, что, по сути, воспитываю конкурентов. Чем больше соперничества внутри страны, тем выше наши результаты на международном уровне. Возьмите чемпионат Японии, где один лучше другого. У них не бывает, чтобы из 20 «сборников» трое были лидерами, остальные заметно слабее. Там даже дети хороши. Мы должны стремиться к тому же. Тем более в ката не очень много специалистов в нашей стране, и важно делиться опытом, - считает Данила Уфимцев.

Мастер-классы для норильских каратистов продлились пять дней. Гость отметил, что у него в планах ещё есть приезд в Норильск, но пока трудно говорить о конкретных сроках — скорее всего, на будущий год.

- Многое будет зависеть от графика соревнований. В любом случае мне понравилось работать с местными ребятами, они действительно очень заинтересованы в личном росте, как и их наставники, - добавил гость. - Так что приглашайте, и будем планировать встречу.