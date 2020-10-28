Киберспорт по-дудински

Финал последнего Дудинского состязания по киберспорту состоялся буквально на днях и длился более шести часов. Проводился он на базе компьютерного игрового клуба КДЦ «Арктика», в качестве организаторов турнира по «Контер-страйк» (командном сетевом шутере от первого лица) выступили сотрудники досугового центра. Согласно правилам государственных киберзаведений, подобные соревнования должны проводиться два раза в год. Изначально состязания были назначены на февраль этого года, но из-за пандемии турнир пришлось перенести.

Эту, по игровым меркам, древнюю игру организаторы выбрали неслучайно. Несмотря на то, что она вышла в свет еще в нулевые, до сих пор считается одной из самых популярных онлайн-шутеров в мире. Рекордное число человек, одновременно играющих в эту компьютерную игру, в прошлом году составило более миллиона человек. При этом графика и механика не сильно изменились за последние два десятилетия, но старый движок и угловатая графика с лихвой компенсируются малыми требованиями к «железу» (производительности техники) и высокой производительностью, что позволяет без проблем играть по Сети даже на весьма средней машине и при ограниченном интернет-трафике.

На данный момент война полицейских против террористов популярна в Дудинке так, что сам турнир растянулся на несколько дней. За звание лучших киберспортсменов столицы Таймыра сражалось 13 команд по пять человек. Всего в состязании приняли участие 65 любителей компьютерных игр. Сами организаторы отметили, что в прошлом году желающих было ощутимо больше, - сказалась пандемия. В 19-ом подобном виртуальном состязании приняли участие 90 человек. При этом подавляющее большинство игроков оказалось моложе самой игры, в этом году «Конетр-Страйк» исполнилось 20 лет. Впрочем, встречаются на таких соревнованиях и ветераны киберспорта. Например, в прошлом году такая команда дошла до полуфинала, но уступила первенство молодым, не выдержав семичасовой баталии. Кстати, среди дудинцев есть и топовые игроки «Контры», принимавшие участие даже в международных соревнованиях.

Для того чтобы определить лучшего игрока, дудинские организаторы использовали систему, принятую на международных соревнованиях по данной игре. Так как у террористов и полицейских на разных картах есть свои преимущества стартовых позиций, право выбора «стороны игрового поля» решали с помощью «ножевого боя». Команды высаживались в игру только с холодным оружием, и победившей команде предоставлялось право выбирать сторону первой игры. После чего бой велся до 16 побед на одной «карте» (локации или территории). Проигравшие выбывают.

В финальном состязании нужно выиграть на трёх из пяти карт. Отборочные состязания проходят довольно динамично и занимают от 20 минут до получаса, а финал чемпионата может растянуться на 6-8 часов, как и случилось в этот раз, когда ни один из финалистов не хотел уступать сопернику кубок.

Сами соревнования проводились с учётом всех пандемических ограничений - дистанция между игровыми столами составляла 1,5 метра, а количество зрителей было ограничено.

Впрочем, это не сильно повлияло на накал страстей и уровень адреналина у участников. Всё же играть в подобные игры в коллективе куда увлекательней, чем дома за машиной. Это как смотреть кино в собственной квартире или в кинотеатре. Как отметили организаторы состязаний, Дудинский игровой клуб до сих пор пользуется популярностью среди молодёжи, а «Конетр-страйк» остается одной из самых интересных и востребованных игр.