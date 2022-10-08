Клюшки по–флотски

Этот турнир давно стал частью большой программы визита североморцев на Таймыр. В этом году на ледовой арене сошлись сборные Северного флота и Норильска, а также команда «Заполярник». Игры проходили по круговой системе. Первыми на лёд вышли сборные гостей и норильчан. Внимательные зрители могли заметить, что облик главной площадки «Арктики» изменился: благодаря поддержке «Норникеля», заменили хоккейные борта и остекление, установили видеокуб, систему видеоповтора и электронное табло. Обновили и оборудование для подготовки льда. Всё это позволяет Дворцу спорта отвечать стандартам, предъявляемым Всероссийской хоккейной лигой.

На открытии турнира заместитель командующего Северным флотом вице–адмирал Олег Голубев пожелал хоккеистам интересной и честной игры и провел символическое вбрасывание шайбы.

– За прошедшие годы спортсмены стали хорошими друзьями, и каждой команде я желаю победы. А победят, как всегда, сильнейшие, — сказал контр–адмирал.

Заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов подчеркнул, что норильчане всегда рады встрече с североморцами:

– Благодарю командование флота за то, что ваши визиты всегда сопровождаются богатой культурной, военно–патриотической и спортивной программой. Желаю всем спортсменам интересной и честной игры.

Боевую поддержку своим ребятам оказывали с трибун моряки экипажей большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Иван Грен», скандировавшие речовки дружно и слаженно, как и подобает военным. Впечатляющее музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр под руководством дирижёра Дениса Гольдорфа. Но и норильчане показали, что хоккей у нас любят и болеть за земляков умеют. Особенно старались дети — кажется, до хрипоты.

Игра сразу пошла активно. В первой половине матча шайба чаще залетала ближе к воротам хозяев: атака противника вскрывала защиту норильчан, и, хотя наш вратарь дрался как лев, совершая красивейшие сейвы, гостям уже на третьей минуте матча удалось пробить оборону. Со счётом 1:0 команды ушли на перерыв. Во втором тайме работы у голкиперов не убавлялось, а арбитры стали чаще назначать малые штрафы. Что интересно, преимуществом не смогла воспользоваться ни одна из команд. Но при игре в равных составах гости вновь забили, увеличив отрыв в счёте до 2:0. Это не осталось без ответа: эффектным ударом за три минуты до конца периода забили норильчане, сократив отставание. К сожалению, ненадолго: гости наказали хозяев за дерзость, вкатив шайбу нам «в раздевалку» — 3:1.

Во время перерыва Олег Голубев, капитан сборной североморцев, признал: у норильчан отличный состав, а многие игроки обеих команд хорошо знакомы не только по Кубку северных городов, но и по играм чемпионата Ночной хоккейной лиги в Сочи, где они болеют друг за друга:

– Сегодня, вне сомнения, у нас товарищеская встреча. Мы, хоть и соперники на льду, но в жизни — добрые друзья.

Он также рассказал, что в сборную Севморфлота отбирают представителей 24 команд Северной военной хоккейной лиги. Ну, а нынешние игроки — многократные чемпионы Мурманской области.

Самым богатым на голы стал третий период, к сожалению, все шайбы пришлось вынимать из сетки вратарю норильчан. Сборная Северного флота одержала победу над сборной Норильска со счётом 8:1. Тем не менее Константин Ганин, тренер североморцев, похвалил прекрасную игру нашего 18–летнего голкипера и хорошие скоростные качества хозяев. Александр Тимченко, тренер норильской сборной, в свою очередь поблагодарил гостей за игру, отметив, что их класс и опыт был виден воочию:

– Первую половину игры мы отыграли хорошо, а вот дальше сказалась лучшая физподготовка североморцев. Они имеют регулярный игровой опыт, участвуют в первенстве и чемпионате Мурманской области, в военных играх. Как бы ни было, борьба продолжается, эстафету примет «Заполярник». Но даже если мы не сможем завоевать кубок, это не страшно: нам важно выходить на площадку как можно чаще и особенно против таких мастеровитых игроков.

Итоговый матч турнира состоялся 1 октября. Победу одержала сборная гостей со счётом 13:2. Таким образом, первое место осталось за хоккеистами Северного флота, второе место заняла команда «Норильск», на последнюю ступеньку пьедестала поднялся «Заполярник». Лучшим вратарём турнира признан Глеб Цупренко (команда «Норильск»). Лучшим защитником стал Андрей Селянкин («Северный флот»), нападающим — Алексей Рашитов («Заполярник»), бомбардиром — Ян Рабикович («Северный флот»).