Когда звёзды зажигают

Турнир собрал на Таймыре сильнейшие женские и мужские команды по кёрлингу. Нашу страну представляли мужская сборная Сергея Глухова, женская сборная со скипом Алиной Ковалевой, специально сформированные звёздные российские команды с участниками Олимпийских игр 2014 года — Анной Сидоровой и Алексеем Стукальским.

В преддверии открытия Международного арктического кубка по кёрлингу в столице Таймыра прошёл и традиционный турнир среди юных спортсменов. В Junior Nornickel Curling Cup выступили детские команды из Дудинки, Красноярска и Кузбасса.

В рамках Nornickel Curling Cup — 2022 организаторы впервые открыли биатлонное стрельбище на площадке перед ледовой ареной «Таймыр». Показать тонкости и секреты одного из самых популярных в нашей стране видов спорта пригласили участника Олимпийских игр, чемпиона мира 2017 года в эстафете, шестикратного призёра чемпионатов мира Антона Шипулина.

В соревнованиях приняли участие две интернациональные команды: Россия / Беларусь (Самойлик, Дудко / Устинович, Торсунова) и Интернэшнл (Тимофеев, Крушельницкий / Пиатти, Сола)

Помогал своему старшему коллеге на мастер–классе по биатлону участник Олимпиады 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте Матвей Елисеев.

Хедлайнером церемонии открытия Международного арктического кубка стала двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы Евгения Медведева. «Хочу сказать огромное спасибо за приём, здесь очень тёплая публика, видно, что они нас ждали. На трибунах ледовой арены «Таймыр» присутствуют и совсем юные мальчишки и девчонки. Надеюсь, что это событие послужит для них спортивным вдохновением, и в будущем мы услышим их имена на многих турнирах», — выступила она с приветственным словом.

Уже второй раз стать режиссёром церемонии открытия турнира пригласили прославленного российского фигуриста и постановщика ледовых шоу Илью Авербуха. «В этом году мы сделали программу качественно другой. Было задействовано более 100 человек, 90% из них — жители Дудинки. Для них это настоящее событие, как и для нас. Я им безумно благодарен, у нас всё получилось на высшем уровне!» — отметил Авербух.

В этом году на Международном арктическом кубке по кёрлингу появилась новая традиция — зажжение Огня турнира. В первой церемонии приняли участие Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Евгения Медведева, а также бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и зимней Олимпиады — 2022 в ски–кроссе — лыжник Сергей Ридзик. А зажгли факел юные кёрлингисты из Дудинки.

По итогам финальных игр победителем самого северного турнира по кёрлингу стала команда «Россия–1» со скипом Сергеем Глуховым, которая обыграла команду «Россия–4» со счётом 7:6. Бронза у «России–2», скипом которой является Алина Ковалева, четвёртое место у «России–3», капитан команды — Анна Сидорова.

По традиции в эти дни в Дудинке была развернута и большая творческая программа. Фотограф и путешественник Александр Химушин представил свой проект «Мир в лицах». «Здесь лишь 60 моих работ. Они буквально со всего мира, я побывал более чем в 80 странах. Но, главное, здесь есть портреты коренных малочисленных народов Таймыра. Северяне кажутся суровыми, «в себе», но на самом деле они очень добрые, а, главное, надёжные, и никогда не бросают. Ведь в Арктике один человек замёрзнет, а вдвоем всегда теплее», — рассказал автор о выставке.

Победителем Junior Nornickel Curling Cup стала команда из Красноярска. Юлия Азаренко: «Я первый раз в Дудинке, в прошлом году ездили другие ребята. Понятно, что первое место — это хороший результат. Мы довольны, все установки тренера были выполнены. Очень интересно, что здесь же играют сборные России. За женскую команду Алины Ковалевой болеем всей душой».

Традиционно организаторами соревнований выступили Федерация кёрлинга России и компания «Норникель». После первого турнира в Дудинке открыли Школу кёрлинга, сегодня в ней обучается более ста человек. Ледовая арена «Таймыр» также была построена при поддержке компании.