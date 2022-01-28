Команда девушек младшего возраста спортшколы № 5 подтвердила титул сильнейшей в Сибири и на Дальнем Востоке

В соревнованиях приняли участие спортсменки из Иркутска, Омска, Томска, Улан-Удэ, Ангарска, Республики Хакасия и Красноярского края - всего 12 команд в двух подгруппах.

После первого этапа, который состоялся осенью прошлого года, определились лидеры – команды из Норильска и Ангарска, ставшие победителями в своих подгруппах. По воле случая им выпало сойтись в первой игре нынешнего турнира.

- Мы понимали, сейчас может определиться победитель турнира, поэтому никак нельзя было проиграть. Игроки Ангарска сильнее моих девочек, но в скорости нашим уступили. Это была красивая и уверенная победа, - делится тренер норильской команды Александр Алимович Эргашев.

С первых минут, пропустив два очка в свою корзину, наши спортсменки устроили мощный прессинг по всей площадке, ошеломив своим напором соперниц. Итог первой половины - 27:6 в пользу норильчанок и уверенная победа в игре.

По инициативе Александра Эргашева на совещании тренеров было решено сыграть в конце турнира суперфинал, который определит сильнейшую команду в Сибири и на Дальнем Востоке. Ведь участие сборной Норильска в финальном этапе под большим вопросом из-за недостаточного финансирования на выездные соревнования. Приятно отметить, что за неделю спортивных баталий ни одной команде не удалось оказать достойное сопротивление нашим девчонкам. 380 забитых мячей против 59 пропущенных - таков итог встреч норильской команды с соперниками перед финальной игрой.

- Я предполагал, что, возможно, ещё раз придётся встретиться с командой Ангарска в финале, и каким будет итог – неизвестно, ведь этот соперник был настроен решительно и мечтал поквитаться, - рассказывает Александр Эргашев.

Заключительная игра расставила все точки над i. События на площадке заставили понервничать тренера и команду, но физическая и техническая подготовка северянок оказалась на высоте. И вновь блестящая победа – ура, мы первые и в суперфинале!

Команда норильчанок, отмечает их тренер, играла сплочённо, каждая спортсменка внесла свою лепту в победу.

- Но хочется всё же отметить отличные результаты центровых игроков Александры Мещерской и Миланы Гелеты, атакующих защитников Екатерины Недужко и Вероники Перескоковой, капитана команды Елизаветы Мочаленко. Особенно отмечу качественную игру Марианны Шитовой, воспитанницы спортшколы № 1 (тренер Олег Крупский), - похвалил девочек Александр Эргашев.

Он также добавил, что эта поездка состоялась благодаря помощи неравнодушных людей. Администрация спортшколы № 5, тренер, команда и родители юных чемпионок выражают огромную благодарность администрации города, а также директору Норильского городского социально-просветительского фонда «Юбилейный» Александру Кондакову за оказанную финансовую помощь команде и надеются на дальнейшее сотрудничество, ведь впереди ещё много важных турниров, в том числе первенство России. И обещают в свою очередь, что спортсменки будут стараться изо всех сил, чтобы прославить наш город.