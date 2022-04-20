Команда норильчан готовится выступить на чемпионате края по пауэрлифтингу

На днях один из участников нашей сборной, Максим Тянь, стал кандидатом в мастера спорта России, завоевав бронзу в категории 74 кг в открытом Кубке республики Хакасия по пауэрлифтингу (классическое троеборье). Воспитанник тренера Евгения Кретова, член команды «Горняк», впервые выступал на выездных соревнованиях.

- Он не первый год участвует в городском чемпионате, но это первый выездной успех. Поздравляю Максима и желаю всей команде хорошего выступления на уровне края, — напутствовал спортсменов Евгений Кретов.