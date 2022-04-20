МАУ ИЦ «Норильские новости»

Команда норильчан готовится выступить на чемпионате края по пауэрлифтингу

Команда норильчан готовится выступить на чемпионате края по пауэрлифтингу

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Команда норильчан готовится выступить на чемпионате края по пауэрлифтингу

На соревнования сборная города из семи спортсменов отправится 22-23 апреля. В планах — войти в команду региона, чтобы представлять его на соревнованиях более высокого ранга.

Команда норильчан готовится выступить на чемпионате края по пауэрлифтингуКоманда норильчан готовится выступить на чемпионате края по пауэрлифтингу

На днях один из участников нашей сборной, Максим Тянь, стал кандидатом в мастера спорта России, завоевав бронзу в категории 74 кг в открытом Кубке республики Хакасия по пауэрлифтингу (классическое троеборье). Воспитанник тренера Евгения Кретова, член команды «Горняк», впервые выступал на выездных соревнованиях.

- Он не первый год участвует в городском чемпионате, но это первый выездной успех. Поздравляю Максима и желаю всей команде хорошего выступления на уровне края, — напутствовал спортсменов Евгений Кретов.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото участников соревнований
20 апреля в 11:15 200
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