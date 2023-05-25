Команда норильских сапсерферов отметилась на всероссийских соревнованиях

20 мая 2023 года норильские сапсерферы приняли участие в ежегодных всероссийский соревнованиях Zavidovo Sup Challenge. В рамках соревнований по Волге прошли 412 спортсменов из Белоруссии и спортсмены из 30 регионов России.

Спортсмены Федерации функционального многоборья "Кроссфит" совершили заплыв, преодолев ветер, волну и 7 км дистанции и получили бесценный опыт для развития сапсерфинга в Норильске. Старания нашей команды отметила чемпионка мира по сапсерфингу Елена Прохорова.