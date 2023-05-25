МАУ ИЦ «Норильские новости»

Команда норильских сапсерферов отметилась на всероссийских соревнованиях

Команда норильских сапсерферов отметилась на всероссийских соревнованиях

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Команда норильских сапсерферов отметилась на всероссийских соревнованиях

Команда норильских сапсерферов отметилась на всероссийских соревнованияхКоманда норильских сапсерферов отметилась на всероссийских соревнованияхКоманда норильских сапсерферов отметилась на всероссийских соревнованиях

20 мая 2023 года норильские сапсерферы приняли участие в ежегодных всероссийский соревнованиях Zavidovo Sup Challenge. В рамках соревнований по Волге прошли 412 спортсменов из Белоруссии и спортсмены из 30 регионов России.

Спортсмены Федерации функционального многоборья "Кроссфит" совершили заплыв, преодолев ветер, волну и 7 км дистанции и получили бесценный опыт для развития сапсерфинга в Норильске. Старания нашей команды отметила чемпионка мира по сапсерфингу Елена Прохорова.

25 мая в 10:53 750
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