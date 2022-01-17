МАУ ИЦ «Норильские новости»

Команда «Норильский никель» U-18 выступила в третьем туре Спортмастер-Юниорлиги

Команда «Норильский никель» U-18 выступила в третьем туре Спортмастер-Юниорлиги

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Команда «Норильский никель» U-18 выступила в третьем туре Спортмастер-Юниорлиги

Команда «Норильский никель» U-18 выступила в третьем туре Спортмастер-Юниорлиги

Подопечные Александра Соколова проводили игры в подмосковном Реутове. В первой встрече они сыграли вничью со сверстниками из КПРФ — 2:2. У норильчан отличились Дмитрий Шишов на 9-й и Русал Меликов на 25-й минутах.

Во втором мачте против ЦСКА северяне уступили со счетом 2:3. Голами отметились Михаил Майборода и Русал Меликов на 4-й и 18-й минутах соответственно.

Между тем основная команда МФК «Норильский никель» продолжает готовиться к следующему туру Париматч-Суперлиги. Игры десятого тура с «Динамо-Самара» состоятся 9 и 10 февраля.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото с сайта МФК «Норильский никель»
17 января в 11:11 710
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