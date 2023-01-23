Команда по кёрлингу «Таймыр» заняла почётное второе место на чемпионате Красноярского края

«Чемпионат прошел для нас успешно. Мы реализовали все цели, которые ставили перед собой: парни выполнили первый спортивный разряд, мы отобрались на следующий этап соревнований — это чемпионат Сибирского федерального округа среди мужских команд. Впереди у нас подготовка и тренировки. С этого чемпионата для себя почерпнул, что выигрывает та команда, которая исполняет самые простые броски, а сложные ходы не всегда эффективны, поэтому будем искать новые для себя подходы», — рассказал тренер команды Андрей Жарников.

Это уже третье участие команды в подобного рода чемпионатах. В 2019 году таймырцы взяли бронзу. Спустя три года они подтянули свой результат. Такой большой перерыв был обусловлен отсутствием финансирования. В этом году участие в чемпионате стало возможным благодаря помощи «Норникеля». Команду представили пять игроков — играющий тренер Андрей Жарников, два 19-летних спортсмена и двое начинающих, которым всего 10 и 11 лет.

Соревнования проходили в краевой столице с 14 по 20 января. В состязаниях принимали участие 12 команд. Соревнования проводились в два этапа. На первом этапе команды были поделены на две подгруппы и играли по круговой системе. Затем состоялись четвертьфинальные, полуфинальные и финальные игры.