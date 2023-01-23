МАУ ИЦ «Норильские новости»

Команда по кёрлингу «Таймыр» заняла почётное второе место на чемпионате Красноярского края

Команда по кёрлингу «Таймыр» заняла почётное второе место на чемпионате Красноярского края

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Команда по кёрлингу «Таймыр» заняла почётное второе место на чемпионате Красноярского края

В борьбе за призовые места таймырцы сошлись с командой «Стрелец», в которой выграли со счётом 6:3. За золото северяне играли с опытной командой «Хердлайн».

Команда по кёрлингу «Таймыр» заняла почётное второе место на чемпионате Красноярского краяКоманда по кёрлингу «Таймыр» заняла почётное второе место на чемпионате Красноярского края

«Чемпионат прошел для нас успешно. Мы реализовали все цели, которые ставили перед собой: парни выполнили первый спортивный разряд, мы отобрались на следующий этап соревнований — это чемпионат Сибирского федерального округа среди мужских команд. Впереди у нас подготовка и тренировки. С этого чемпионата для себя почерпнул, что выигрывает та команда, которая исполняет самые простые броски, а сложные ходы не всегда эффективны, поэтому будем искать новые для себя подходы», — рассказал тренер команды Андрей Жарников.

Это уже третье участие команды в подобного рода чемпионатах. В 2019 году таймырцы взяли бронзу. Спустя три года они подтянули свой результат. Такой большой перерыв был обусловлен отсутствием финансирования. В этом году участие в чемпионате стало возможным благодаря помощи «Норникеля». Команду представили пять игроков — играющий тренер Андрей Жарников, два 19-летних спортсмена и двое начинающих, которым всего 10 и 11 лет.

Соревнования проходили в краевой столице с 14 по 20 января. В состязаниях принимали участие 12 команд. Соревнования проводились в два этапа. На первом этапе команды были поделены на две подгруппы и играли по круговой системе. Затем состоялись четвертьфинальные, полуфинальные и финальные игры.

Фото из открытых источников
23 января в 15:36 570
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