Команда школьников из Норильска — победитель Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады

В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийской открытой спартакиады Специальной Олимпиады. Она проводится в рамках специального олимпийского движения, занимающегося организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований для лиц с ограниченными умственными способностями, сообщает краевое министерство образования.

В состязаниях приняли участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития из 11 регионов России, соревновавшиеся в различных видах спорта: боулинге, юнифайд-боулинге, мини-футболе, дартсе, армрестлинге.

Команда юношей из норильской школы-интерната стала абсолютным победителем в мини-футболе среди 24 команд-участниц. Северяне одержали победу в шести матчах из семи прошедших над спортивными коллективами из Тамбовской, Вологодской, Владимирской областей, Санкт-Петербурга и Республики Дагестан.

Как отметил тренер спортсменов, учитель физкультуры школы-интерната Михаил Озарко, команда не впервые участвует во Всероссийской олимпиаде, и, как правило, занимает только первые места:

- Мы практически ежегодно выезжаем на такие турниры, только однажды были вторыми, в остальные годы – победителями. Весной планируем поездку в Санкт-Петербург для отбора на чемпионат Европы-2023 в Германию среди атлетов адаптивного спорта, правда, в этот раз будет несколько иной футбольный формат по числу игроков. Наша команда также будет расширена. Надеемся, отбор будет удачным для нас.