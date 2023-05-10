Команда «Заполярник 40+» завершила свое выступление на Хоккейном фестивале в Сочи

Несмотря на то, что войти в десятку лидеров не удалось, команда показала блестящую игру.

В этом году фестиваль стартовал в 12-й раз. За победу будут бороться 174 команды из 81 региона. По сложившейся традиции, в первой части Фестиваля хоккея приняли участие команды возрастных дивизионов «Лига Чемпионов 40+», «Лига Будущих Чемпионов 40+», «Любитель 50+» и «Любитель 50+. Малый кубок». 10 мая состоится грандиозный Гала-матч, в котором Легенды хоккея сыграют со сборной Ночной лиги. Во второй части Фестиваля на льду олимпийских объектов выступят более молодые и скоростные команды дивизионов «Лига Надежды», «Лига Надежды. Малый кубок», «Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок» и «Амазонки».

Наши спортсмены выступали в дивизионе «Лига Будущих Чемпионов 40+» и первая игра, к сожалению, обернулась поражением. Команда из Калуги «ЭХЦК» оказалась немного сильнее и обошла норильчан на три шайбы. Итоговый счет встречи 3:6. В игре отличился нападающий команды Юрий Пушкарев - он оформил хет-трик.

На следующий день северяне встретились на льду с командой «Смоленские бриллианты». Игра была напряженной, команды шли буквально ноздря в ноздрю. Первый период закончился со счетом 1:1, второй - 2:2. Итоговый счет 3:3. В этот день дубль оформил Виктор Филиппов.

В третий игровой день «Заполярник» за место в группе боролись с Крымской командой «Большие южные пингвины». Собрав всю волю в кулак нашим спортсменам удалось обыграть южан с разгромным счетом - 8:2. Дубль оформили Геннадий Футанов и Денис Кокоулин. Хет-трик - Андрей Савельев.

Далее наша команда вышла в плей-офф и с семью командами из Минусинска, Краснодара, Курска, Ульяновска, Брянска, деревни Беляницы (Ивановская область) и села Бочкари (Алтайский край) вступила в борьбу за девятое место. В 1/4 плей-оффа норильчан ждала игра с командой из Брянска «Волга». Первый период наша команда завершила в сухую, имея преимущество в три шайбы. Во второй противник пытался догнать наших хоккеистов, однако ему это не удалось и период завершился со счетом - 4:2. В третьем периоде норильчане забили еще четыре шайбы и завершили игру с уверенным счетом 8:4.

В 1/2 плей-оффа за девятое место «Заполярник» сразился с Курской командой «Витязь», которая накануне выиграла по буллитам выиграла команду «СуперСтар» (Ульяновск). В этот раз матч также дошла до буллитов. Игра была напряженной, команды не давали друг-другу не единого шанса на победу. Первый период, не смотря на многочисленные попытки команд забить хоть один гол, закончился со счетом 0:0. Второй уже был более динамичным, соперникам удалось забить в наши ворота одну шайбу. Северяне же забили два гола, авторами которых стали Денис Кокоулин и Роман Борисов. В течение третьего периода наши спортсмены имели уверенное преимущество, однако за три минуты до его окончания в наши ворота попадает решающая шайба. Так как в основное время победитель не определился, по регламенту турнира была назначена серия послематчевых бросков. Однако нашим спортсменам не удалось реализовать буллиты и матч закончился со счетом 2:3.

Тогда северяне вступили в борьбу за 11 место в дивизионе с командой «Союз» (Краснодар). Сказать, что игра была напряженной - это ничего не сказать. Игра отличилась колоссальным количеством удалений. Общее время штрафов составило более 46 минут. Накал страстей и эмоций был как на льду, так и на трибунах. Болельщики скандировали - Шайбу, шайбу. А команды были нацелены только на победу. После окончания первого периода, который закончился со счетом 0:0, интрига не покидала ледовую арену. Игроки стремились забросить гол и вот на 12-й минуте Роман Борисов размачивает счет. Вторая шайба от наших спортсменов не заставила себя долго ждать - через две минуты ее забивает Андрей Савельев. Краснодарцам забить гол во втором периоде не удалось и он закончился со счетом 2:0. Третий период был не менее напряженным. Чуть более 10 минут наши ребята имели уверенное преимущество, пока нападающий «Союза» не привез в наши ворота первую шайбу. Через четыре минуты они забили вторую. Итог 2:2. Судьи назначили серию буллитов, в которой везение оказалось на стороне Краснодара. Реализовать буллит в составе нашей команды удалось только Андрею Савельеву.

По итогу шести игровых дней наша команда закончила матч на 12 строчке. Отметим, что в прошлом году «Заполярник 40+» занял 18-к место.