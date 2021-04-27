Красноярск примет шесть матчей чемпионата мира по волейболу-2022

Турнир продлится с 26 августа по 11 сентября 2022 года, его участниками станут 24 команды — по две лучшие от каждого континента плюс еще 12, согласно рейтингу FIVB. Россия впервые примет у себя чемпионат мира по волейболу. Он пройдёт в десяти городах - Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Кемерово.

По календарю игр 27-29 августа 2022 года в Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина пройдут шесть матчей четырёх иностранных команд - каждая сыграет с каждой, сообщает «НИА-Красноярск». Жеребьёвка стран-участниц по городам пройдёт в сентябре этого года, матчи российской сборной пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.