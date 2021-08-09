Красноярские гольфисты завоевали три медали на XXX чемпионате России по гольфу

Три из шести наград юбилейных соревнований завоевали спортсмены Академии летних видов спорта Красноярского края. Академия, начавшая свою работу в марте 2012 года, была образована на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. В наши дни она по праву считается местом, где воспитываются лучшие спортсмены края и станы. А гольф, благодаря заботе губернатора региона Александра Усса, вошёл сейчас в число лидирующих в крае видов спорта. А Красноярск фактически стал столицей гольфа России.

На прошедшем чемпионате обладатель Кубка страны 2019 года Анна Шульце добавила к своему титулу первую чемпионскую чашу лучшей гольфистки России. Наталия Гусева остановилась в шаге от вершины, завоевав серебряную медаль. Бронзовая награда на счету Леонида Воробьёва. По итогам соревнований все три спортсмена сборной Красноярского края (главный тренер - Валерий Чебин) выполнили норматив на звание "Мастер спорта России".

Остальные триумфаторы чемпионата страны представляли на турнире Москву и Ростовскую область: защитил свой титул и стал двукратным чемпионом России ростовчанин Егор Ерошенко. Серебряную медаль в мужской части турнира выиграл москвич Алексей Карасёв (Москва), а его землячка Александра Чекалина замкнула первую тройку у женщин.

В командном зачёте среди субъектов России сборная Красноярского края с одинаковой суммой (33 очка) стала первой - у женщин и замкнула первую тройку - у мужчин.

Остальные представители краевой сборной завершили чемпионат России на следующих позициях: Денис Дымов (19-е место), Михаил Ефремов (23-е место), Антон Бобрик (37-е место), Виктор Поборцев (42-е место).

Впереди у красноярских спортсменов соревнования в Санкт-Петербурге, где в гольф-клубе "Горки" 17 августа стартует первенство России по гольфу.