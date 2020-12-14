Красноярский край выиграл в двух номинациях Национальной спортивной премии

Среди номинантов были и четыре представителя Красноярского края. Победителями стали двое из них. «Платинум Арена Красноярск» выиграла в номинации «Спортивный объект России», обойдя в финале «ВТБ Арену – Центральный стадион «Динамо» (Москва) и ледовую арену «Авто» (Екатеринбург). Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта победил в номинации «Надежда России». За право называться «Лучшей организацией адаптивного спорта» центр боролся с представителями Свердловской и Нижегородской областей.



Призы из рук организаторов конкурса получили генеральный директор «Платинум Арены Красноярск» Роман Сотников и директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надежда Банникова. «Эта награда – труд наших спортсменов, тренеров, специалистов и руководителей, награда нашей красноярской команды, – сказала Надежда Банникова. - Я искренне благодарю всех и желаю не останавливаться на достигнутом, делать всё, чтобы прославлять наш Красноярский край и нашу Россию!».



Напомним, Национальная спортивная премия была учреждена правительством РФ в 2010 году. Лауреаты премии определяются в три этапа. На первом проводятся конкурсы, по итогам которых объявляются три кандидата в каждой номинации. На втором работу начинает экспертный совет, в составе которого известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России, а также проводится народное голосование на сайте. На третьем этапе Министерство спорта РФ подводит итоги. Лауреатами премии в разные годы становились Евгения Канаева, Аделина Сотникова, Елена Исинбаева, Софья Великая, Никита Крюков и другие.