Крупными соревнованиями отмечает второй год работы местная федерация волейбола

Как и обещали год назад организаторы возобновлённой федерации, число и разнообразие турниров в городе растёт. За это время появился клуб «Металлург», который готов представлять Норильск на выездных соревнованиях. Его участники — сотрудники разных предприятий и учреждений города, многие имеют профессиональный волейбольный опыт. Руководит клубом председатель федерации Олег Воробьёв, прежде игравший в ставропольском «Союз-СКА», «Динамо-Краснодар». Он уверен, что у команды большой потенциал:

- Я вижу, что ребята на многое способны, и хочу, чтобы, пока позволяют возраст и физическая форма, они успели поиграть в разных регионах страны с такими же рабочими коллективами. Сегодня наш клуб на подъёме, есть инвесторы, заинтересованные в команде, и в том, чтобы она представляла город на выездных турнирах.

Первые поездки прошли в минувшем году, на этот тоже есть планы. Осенью «Металлург» отправится на Кубок Носкова в Красноярск, на соревнования в Сочи и Иркутск. А в будущем году норильчан пригласили в Махачкалу на Кубок дружбы.

Но местному болельщику куда интереснее выступления ребят на норильских площадках. II Межрегиональный турнир среди мужских и женских команд «Открытый кубок Норильска», проходящий при поддержке управления по спорту администрации Норильска и компании «Норникель», — флагманский турнир федерации. Проводят его ярко, и программа в этом году запланирована насыщенная, говорит Олег Воробьёв:

- Он будет приурочен к 100-летию отечественного волейбола. Мы пригласили в качестве почётных гостей Тараса Хтей, олимпийского чемпиона Лондона-2012; заслуженного тренера России Татьяну Воробьёву. Она даст мастер-класс воспитанникам спортшкол. А финальные встречи будет обслуживать судья международной категории Александр Павлов.

К сожалению, из-за несовпадения графиков выступлений не удалось реализовать участие приглашённых команд. Но в федерации говорят, что интерес от волейболистов Иркутска, Красноярска и других городов есть. Возможно, они станут участниками турнира будущего года.

- В этом году сразятся сильнейшие местные коллективы плюс ребята из Дудинки: сборные «Норильсктрансгаза», Заполярного филиала «Норникеля», выпускники спортшколы. Итого: шесть мужских команд и пять женских. Мы хорошо знаем друг друга на площадке, поэтому сражения будут серьёзными. Наш клуб, кстати, тоже разделится на две мужские команды, так что, вполне возможно, станем соперниками, — рассказывает руководитель «Металлурга». — Турнир пройдёт в три дня: 6,7 октября — игры в группах, 8 октября — стадия плей-офф.

Мы приглашаем всех любителей волейбола. Уверен, они оценят и сами игры, и возможность пообщаться и взять автографы у звёзд нашего спорта.