МАУ ИЦ «Норильские новости»

Крупными соревнованиями отмечает второй год работы местная федерация волейбола

Крупными соревнованиями отмечает второй год работы местная федерация волейбола

Главная / Новости / Спорт

Крупными соревнованиями отмечает второй год работы местная федерация волейбола

II Межрегиональный турнир среди мужских и женских команд «Открытый кубок Норильска» стартует 6 октября. Зрителей ждут на трибунах «Айки».

Крупными соревнованиями отмечает второй год работы местная федерация волейболаКрупными соревнованиями отмечает второй год работы местная федерация волейболаКрупными соревнованиями отмечает второй год работы местная федерация волейболаКрупными соревнованиями отмечает второй год работы местная федерация волейбола

Как и обещали год назад организаторы возобновлённой федерации, число и разнообразие турниров в городе растёт. За это время появился клуб «Металлург», который готов представлять Норильск на выездных соревнованиях. Его участники — сотрудники разных предприятий и учреждений города, многие имеют профессиональный волейбольный опыт. Руководит клубом председатель федерации Олег Воробьёв, прежде игравший в ставропольском «Союз-СКА», «Динамо-Краснодар». Он уверен, что у команды большой потенциал:

- Я вижу, что ребята на многое способны, и хочу, чтобы, пока позволяют возраст и физическая форма, они успели поиграть в разных регионах страны с такими же рабочими коллективами. Сегодня наш клуб на подъёме, есть инвесторы, заинтересованные в команде, и в том, чтобы она представляла город на выездных турнирах.

Первые поездки прошли в минувшем году, на этот тоже есть планы. Осенью «Металлург» отправится на Кубок Носкова в Красноярск, на соревнования в Сочи и Иркутск. А в будущем году норильчан пригласили в Махачкалу на Кубок дружбы.

Но местному болельщику куда интереснее выступления ребят на норильских площадках. II Межрегиональный турнир среди мужских и женских команд «Открытый кубок Норильска», проходящий при поддержке управления по спорту администрации Норильска и компании «Норникель», — флагманский турнир федерации. Проводят его ярко, и программа в этом году запланирована насыщенная, говорит Олег Воробьёв:

- Он будет приурочен к 100-летию отечественного волейбола. Мы пригласили в качестве почётных гостей Тараса Хтей, олимпийского чемпиона Лондона-2012; заслуженного тренера России Татьяну Воробьёву. Она даст мастер-класс воспитанникам спортшкол. А финальные встречи будет обслуживать судья международной категории Александр Павлов.

К сожалению, из-за несовпадения графиков выступлений не удалось реализовать участие приглашённых команд. Но в федерации говорят, что интерес от волейболистов Иркутска, Красноярска и других городов есть. Возможно, они станут участниками турнира будущего года.

- В этом году сразятся сильнейшие местные коллективы плюс ребята из Дудинки: сборные «Норильсктрансгаза», Заполярного филиала «Норникеля», выпускники спортшколы. Итого: шесть мужских команд и пять женских. Мы хорошо знаем друг друга на площадке, поэтому сражения будут серьёзными. Наш клуб, кстати, тоже разделится на две мужские команды, так что, вполне возможно, станем соперниками, — рассказывает руководитель «Металлурга». — Турнир пройдёт в три дня: 6,7 октября — игры в группах, 8 октября — стадия плей-офф.

Мы приглашаем всех любителей волейбола. Уверен, они оценят и сами игры, и возможность пообщаться и взять автографы у звёзд нашего спорта.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Владимир Макушкин
28 сентября в 15:19 720
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также