Кубок столетия

Норильску — профессионалов!

Тарас Хтей – капитан той самой сборной России, которая в финале лондонской Олимпиады сыграла 2:0 против Бразилии и взяла золото. Со сборной он два раза выигрывал Мировую лигу, побеждал на Кубке мира в Евролиге. Пригласить такого гостя, собравшего урожай практически всех волейбольных наград, стоило немалых усилий, сказал президент Федерации волейбола Красноярского края Олег Воробьёв. При том что федерации, базирующейся в Норильске, всего два года, за работу она взялась активно. Дважды проведён межрегиональный турнир среди мужских и женских команд, а в этом году он приурочен к 100-летию отечественного волейбола. К сожалению, флагманский турнир второй год остаётся без гостевых команд из-за несовпадения графика выступлений, хотя интерес проявляют игроки из Красноярска, Иркутска, Омска и других городов. Но «ННР», «Дудинка», «Металлург», «ЗФ» и другие местные сборные прекрасно справились с ролью звёзд турнира. А самый большой ажиотаж вызвало появление в качестве почётного гостя Тараса Хтея. Надо ли говорить, что на встрече с болельщиками не было свободных мест?

Во всех смыслах слова высокий гость был откровенен с собравшимися, шутил и, кажется, был в прекрасном настроении в предвкушении мужского финала. Он рассказал, кто из тренеров оказал на него наибольшее влияние, помог раскрыть талант; признался, что волейбол для него — вся жизнь. Благодаря ему парень из села Забужье Львовской области Украины стал одним из самых титулованных спортсменов России, обрёл семью и сделал солидную карьеру. Сегодня Хтей возглавляет Белгородскую областную федерацию волейбола и является спортивным директором клуба «Белогорье».

- Я пробовал разные виды спорта: бокс, шахматы, плавание. На первых соревнованиях в бассейне вышел конфуз: прыгаю я с тумбочки, и вдруг лопается резинка на плавках. Они в ногах запутались, я пока подтянул, пришёл последним. (Смеётся.) Потом пошёл по стопам отца: он тренировал волейбольную команду Запорожского машиностроительного института. Начинал со студентами будучи ребёнком. Затем стал тренироваться со сверстникам и оказался сильнее их на голову. Мне понравилось быть лидером, это сильно мотивировало. А в 15 лет я едва не бросил волейбол. Тогда проходили первые всемирные юношеские игры, куда я был заявлен. Но из-за того, что мне не успели оформить гражданство России, я не попал в команду. Расстроился страшно. Горевал месяц в депрессии, думал: «Зачем это всё? Брошу!» Но потом мой тренер Ольга Вербова успокоила: «Сколько у тебя ещё таких игр впереди! Работай, и всё будет». И была права. Сегодня уже я советую начинающим игрокам не отчаиваться: бывают падения и взлёты, главное, стремиться, и всё получится, — поделился олимпийский чемпион своей историей.

Стремиться дальше он посоветовал и норильским игрокам. Тарас Хтей несколько раз отмечал высочайший уровень турнира, гостем которого стал, сочтя, что игры норильчан смотреть было интереснее, чем иные матчи Суперлиги:

- Могу сказать, что в Норильске есть всё для профессиональной команды по волейболу. Способная молодёжь с нужными физическими данными, федерация волейбола, активное руководство. Я увидел на турнире молодёжные команды, подростков, занимающихся в спортшколе, и скажу, что смена у нынешних игроков есть. Не могу не отметить хорошую подготовку мероприятия. Я благодарен Олегу Воробьёву и команде его единомышленников за приглашение. Я побывал на экскурсиях на местные предприятия, прогулялся по городу и скажу, что при сотрудничестве города и «Норникеля», Норильск мог бы выставить профессиональную команду. Надеюсь, она у вас появится. Хороший волейбол складывается в том числе из мелочей, и, когда изъянов почти нет, остаётся лишь восхититься. Дай бог, чтобы руководство города и компании обратило внимание на федерацию волейбола, тем более что этот вид спорта — один из самых успешных в стране и самых массовых.

Ещё одним почётным гостем турнира стал судья международной категории Александр Павлов. Он же обслуживал финальные встречи турнира. Гость поделился с болельщиками интересными случаями из своей судейской практики и провёл для судейского и тренерского корпусов образовательную лекцию.

Кто больше хочет победы

Те зрители, которые не попали на встречу с олимпийским чемпионом, тоже не прогадали. Ведь они побывали на, без преувеличения, захватывающих играх. Азарт игроков оказался заразителен и быстро распространился по залу. Болели всерьёз, а после матчей возможность сфотографироваться и взять автограф как у игроков, так и у сидящего на трибуне гостя была у всех желающих.

Открывали турнир женские сборные «ННР» и «Север». В финале сошлись «ЗФ» и «ННР», победа же досталась волейболисткам «ЗФ», значительно обновившим в этом году состав.

Вступившие в бой мужские команды «Металлург» (разделившаяся на две команды), «Газовик», «ЗФ», «Дудинка» и «Север» открыли своё противостояние. У мужчин финал стал «металлургическим»: «Металлург-1» против «Металлурга-2». Во второй, кстати, «капитанил» Олег Воробьёв, успевший побыть не только главным организатором турнира, но и его игроком. Он уверен, что победили те, кто больше этого хотел — в данном случае золото на шею повесили волейболисты «Металлурга-2». А уж опыта и мастерства у игроков турнира было вдосталь:

- Мне кажется, все зрители видели амбициозность наших парней, которые достойны представлять Норильск на крупных выездных стартах. Мы сами получили настоящий подарок: впечатления от матчей незабываемы. Это те эмоции, которые будешь вспоминать годы спустя, пересматривая фотографии. Это самая дорогая валюта, которую может иметь игрок, — щедро делился Олег впечатлениями. — В женском финале для опытной команды «ННР», которая на протяжении многих лет лидирует в местном волейболе, думаю,запредельная мотивация девушек из «ЗФ» стала сюрпризом. Они провели шикарную игру, бились за каждый мяч; мы видели на поле команду, которая вышла побеждать.

Он признателен всем, благодаря кому турнир состоялся и получился таким горячим: игрокам, болельщикам, почётным гостям, спонсорам и партнёрам.

- Гости готовы к нам приехать, надеюсь, так и будет в последующие годы. Мне кажется, их визит — признание важности турнира, первый шаг к профессиональной местной команде. Мы надеемся расширить географию соревнований в следующем году. Новые игроки — это всегда вызов. Я благодарен каждому спортсмену, выходившему в эти дни на площадку, а также партнёрам и спонсорам Кубка по волейболу. Они находят время и возможность помочь развитию спорта в Норильске, это крайне важно. Эти мероприятия видят наши дети, будут представлять город в стране и, возможно, в мире. На этом турнире, кстати, играли юношеские команды воспитанников спортшколы № 1. Мы наладили сотрудничество и поддерживаем их, ведь ребята — наша смена, — отметил Олег Воробьёв.

Волейболисты уверяют, что Открытый кубок Норильска обязательно продолжится, и обещают удивить зрителей в будущем году:

- Мы впервые вышли на такой уровень соревнований и будем его поддерживать. Главное, что благодаря гостям мы поняли: мы делаем всё верно, нужно идти вперёд. А если ошибки и есть, со временем опыт их сгладит. Хотим, чтобы наши зрители видели только классные игры, которые захочется вспоминать и обсуждать.