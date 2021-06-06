Курс на активный отдых

Это яркое событие для активных горожан стало возможным благодаря поддержке администрации города, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, благотворительных фондов «Территория добра» и «69 параллель», а также Молодёжного центра, общественных организаций и различных творческих коллективов. Проект «Акватория–Норильск: на старт!» стал победителем конкурса социальных проектов «Норникеля» — «Мир новых возможностей». Компания выделила грант в размере 6,2 миллиона рублей на благоустройство прибрежной зоны озера на базе «Оль–Гуль».

Проект преображения включает создание различных площадок для круглогодичного отдыха норильчан и охватывает территорию общей площадью около 350 тысяч квадратных метров. В рамках проекта «Лига мечты» благотворительного фонда «69 параллель» появятся площадки для разных видов спорта, наукопарк, скейтпарк, место для игры в пейнтбол, пляж с чистым песком, баня, площадка для домашних животных и даже контактный зоопарк. Также будет работать летнее кафе, откроется прокат байдарок, шезлонгов и досок для сапсёрфинга. Зимой здесь будут строить снежный городок и площадку для зимних развлечений.

– Я абсолютно уверена, что проект «Акватория–Норильск» воплотится в жизнь, потому что он ориентирован на норильчан всех возрастов, — говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. — Он позволит людям проводить досуг с пользой для своего здоровья круглый год.

Роман Сербин, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству резюмировал, что появление ещё одной благоустроенной зоны для семейного отдыха — это хороший подарок для всех.

Директор «Оль–Гуля» Полина Киселёва говорит, что такое преображение пойдёт на пользу не только лыжной базе и всей территории, но и норильчанам, которые смогут заниматься различными видами спорта круглогодично.

Всепогодными стали и площадки физкультурного праздника, а главное, они были на любой вкус. Продуктовая ярмарка от ИК–15 ГУФСИН России поражала разнообразием представленной на ней продукции. Выставка оружия от «Боевого братства» и норильских силовиков стала центром притяжения для мальчишек и девчонок всех возрастов. А от показательных выступлений силовиков, где были продемонстрированы приёмы самообороны и «задержание преступника» с помощью служебной собаки, зрители и вовсе пришли в восторг.

В трогательной и доброй атмосфере прошла традиционная благотворительная ярмарка «Подарошная» от фонда «69 параллель». Порядка 20 норильских мастериц предоставили свои работы, чтобы норильчане могли порадовать душевными подарками себя и своих близких, а заодно помочь маленькому подопечному фонда — шестилетнему Артёму Довженко, у которого ранний детский аутизм. Мальчику необходим очередной курс реабилитации, стоимость которого — почти 123 тысячи рублей. Постоянный участник большинства «Подарошных» — Норильский детский дом, воспитанники которого своими руками создают игрушки для ярмарки. Благотворителей, купивших игрушку, фотографируют вместе с приобретением, а портрет помещают в альбом, который называется «Дом Тильды». Диана Каштау, воспитанница детского дома говорит, что ей нравится быть частью цепочки добра и делать его своими руками, и считает, что их игрушки — для души и для радости.

Соревнования по кёрлингу и скандинавской ходьбе, открытие модульного скалодрома, встреча с местной писательницей Ольгой Шадриной, испытания на силовых аттракционах, рыцари в доспехах и зажигательная зумба — это далеко не полный перечень развлечений, в которых смогли поучаствовать норильчане, чтобы с пользой провести выходной день.