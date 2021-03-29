Легендарный хоккеист Павел Буре запускает челлендж для норильчан

Для участия необходимо: повторить финт Павла Буре, снять это на видео, выложить в социальные сети с хэштегом #СыграйКакБуре. Лучшие участники из Норильска будут выбраны в трёх категориях: дети, подростки и представители Ночной хоккейной лиги. Победителей определит жюри Ночной хоккейной лиги

Призы вручат игроки благотворительного Матча легенд в Норильске 9 апреля.

Более подробная информация по ссылке.