МАУ ИЦ «Норильские новости»

Легендарный хоккеист Павел Буре запускает челлендж для норильчан

Легендарный хоккеист Павел Буре запускает челлендж для норильчан

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Легендарный хоккеист Павел Буре запускает челлендж для норильчан

Конкурс пройдет в Норильске 9 апреля в преддверии благотворительного матча команд «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига».

Легендарный хоккеист Павел Буре запускает челлендж для норильчан

Для участия необходимо: повторить финт Павла Буре, снять это на видео, выложить в социальные сети с хэштегом #СыграйКакБуре. Лучшие участники из Норильска будут выбраны в трёх категориях: дети, подростки и представители Ночной хоккейной лиги. Победителей определит жюри Ночной хоккейной лиги

Призы вручат игроки благотворительного Матча легенд в Норильске 9 апреля.

Более подробная информация по ссылке.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото из открытых источников
29 марта в 11:28 120
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