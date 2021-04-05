Легенды хоккея вновь сыграют в Норильске

Благотворительный матч команд «Легенды хоккея» и «Ночной хоккейной лиги» пройдёт 9 апреля в Норильске уже в четвёртый раз. На лёд дворца спорта «Арктика» выйдут многократные

олимпийские чемпионы и чемпионы мира Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и Валерий Каменский, Александр Могильный, Андрей Коваленко и другие именитые хоккеисты. Звёздным ведущим вечера станет популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

«Как и всегда, все собранные средства будут удвоены компанией «Норникель» и пойдут на развитие хоккея в Заполярье. К сожалению, в этот раз я не смогу приехать, но даже на расстоянии постараюсь быть частью этой программы», — рассказал знаменитый нападающий, «русская ракета» Павел Буре.

Общая сумма благотворительных средств по итогам трёх предыдущих матчей составила более 8 миллионов рублей. Деньги были направлены на приобретение спортивного инвентаря, тренажёров и экипировки для воспитанников спортивных школ, а также на оплату расходов на их участие в соревнованиях.

В Норильске легенды хоккея проведут уже традиционный мастер–класс для юных игроков и встретятся с болельщиками в спортхолле «Айка».