Любителям физкультуры вернут часть затрат на занятия спортом

В процессе обсуждения в документ были внесены существенные поправки. Решено, что вычет распространяется и на суммы, уплаченные физическим лицом за услуги, оказанные его детям. В том числе усыновленным, а также подопечным в возрасте до 18 лет.

Как следует из текста законопроекта, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия. Общая сумма трат, за которую можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер вычета – 15,6 тысячи рублей. Гражданину необходимо будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивных услуг: копию договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме.

Список организаций, после оплаты услуг которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Министерство спорта РФ.