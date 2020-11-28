Лучшие шахматисты города продолжают баталии в рамках чемпионата города по классическим шахматам

Ограничений по возрасту нет, но соревноваться могут только шахматисты, имеющие, как минимум, третий взрослый разряд. В связи с коронавирусом в соревнованиях могут принимать участие не более 20 человек.

Состязания проходят по швейцарской системе: в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы между собой встречались участники, набравшие равное количество очков.

На днях шахматисты сыграли игры четвёртого тура, в лидерах — Сергей Петряков, многократный чемпион города, у него четыре очка из четырёх возможных. Он педагог дополнительного образования по шахматам в школе № 6. За ним идёт Денис Вертилецкий, выпускник 11–го класса, воспитанник ЦВР Талнаха. Замыкает тройку лучших Геннадий Нагорный, у него, как и у Дениса, три очка.

«13 декабря мы сыграем седьмой тур и в итоге определим лучших в категории «мужчины», «юноши» (спортсмены до 18 лет) и «женщины» по числу набранных очков за каждый тур, — отметил главный судья турнира, председатель Федерации шахмат Норильска Никита Злотников. — Хочу отметить, что соревнования проходят с учётом всех профилактических правил».