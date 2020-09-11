МАУ ИЦ «Норильские новости»

Лыжная база «Оль–Гуль» открыта для норильчан и гостей города

Лыжная база «Оль–Гуль» открыта для норильчан и гостей города

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Лыжная база «Оль–Гуль» открыта для норильчан и гостей города

Лыжная база «Оль–Гуль» открыта для норильчан и гостей города

Возобновил работу клуб скандинавской ходьбы, появились услуги по прокату спортивного инвентаря (бадминтон, велосипеды, настольный теннис, скейтборд, ролики, мяч). Для удобства посетителей немного изменён график оказания платных услуг в рабочие дни — с 14.00 до 19.00. Как и прежде, понедельник и вторник — выходные дни. Предлагается и новая уникальная услуга — прокат двухместных байдарок. Её оказывают по предварительной записи. Ежедневно с 09.00 до 22.00 открыты здание лыжной базы, туалетные комнаты, кабинки для переодевания, выходной — понедельник. Кафе в учреждении пока не работает. Телефоны для справок и записи: 47–05–55, 47–05–36.

Напомним, что при посещении лыжной базы необходимо соблюдать социальную дистанцию и выполнять все меры профилактики коронавирусной инфекции.

11 сентября в 17:06 250
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