Максимальное ускорение

Соперником МФК «Норильский никель» выступило нижегородское «Торпедо». Обе встречи тура прошли на площадке северян, и первая же игра стала для них первой домашней победой в сезоне.

Хотя первый тайм не порадовал многочисленных болельщиков норильчан, собравшихся на трибунах спортхолла «Айка». Гости забили дважды, а вот северянам никак не удавалось распечатать ворота Давида Савлохова. Отдыхать команды ушли при счёте 2:0 в пользу гостей.

После перерыва наши мини–футболисты воспряли духом и воспользовались численным перевесом (второй «горчичник» получил Денисов) — гол забил Руслан Кудзиев. Затем пенальти реализовал самый опытный игрок «Норникеля» — Нандо. Соперник не желал сдаваться и сумел в третий раз огорчить нашего голкипера — таким образом «Торпедо» вновь повело в счёте 3:2. К счастью, и заполярная команда не планировала уступать. Сначала Жулио Занотто сравнял счёт 3:3, а вслед за этим у «Норильского никеля» стало получаться практически всё. В итоге хет–триками отметились Жулио Занотто и Руслан Кудзиев, ещё по голу забили Нандо и Алекс. 8:4 - уверенная победа заполярной дружины.

После матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», признался, что первая домашняя игра всегда заставляет поволноваться как игроков, так и руководство коллектива:

– Да, вначале мы пропустили два гола. Первый был полной неожиданностью, а во втором случае сами ошиблись. Сразу отыграться не получилось, но в перерыве мы внесли некоторые корректировки в игру. Плюс провели ротацию в первой четверке — переместили туда Алекса, и это позволило создать хорошее давление как в атаке, так и в обороне. Соперник начал много ошибаться, фолить. А наша команда получила дополнительный импульс. Глаза у ребят загорелись, болельщики стали гнать нас вперед, и этот заряд энергии уже нельзя было погасить. Оттого так много забитых мячей. Я считаю, что команда вовремя включилась, перестроилась.

Константин Маевский, главный тренер МФК «Торпедо», отметил, что Норильск использовал удачную тактику:

– В первом тайме мы справлялись с напором и играли достаточно органично. Во втором отрезке матча было несколько ключевых ситуаций, в которых мы пропустили мячи. А когда вышли в минус, нам не хватило терпения для того, чтобы прийти к финалу с таким разрывом, который позволил бы нам отыграться. Но в целом я доволен тем, как сыграла команда. Мы вели себя достаточно активно для того, чтобы усложнить задачу сопернику и самим улучить голевые моменты.

На следующий день у одной команды был шанс отыграться, у другой — упрочить преимущество. Случилось второе, и заполярная дружина завоевала шесть очков по итогам двух встреч.

Как и днём ранее, матч стартовал с атаки гостей, и вскоре табло уже показывало счёт 2:0 в пользу «Торпедо». «Норильскому никелю» удалось отыграть один мяч, но ещё один гол северяне пропустили, и на перерыв команды ушли с преимуществом гостей 3:1. Во втором тайме перевес оказывался то на одной стороне, то на другой. Последний мяч был забит за шесть минут до конца встречи. Героем стал Алексей Лялин, оформивший покер. Ещё по одному голу забили Руслан Кудзиев и Данил Кутузов. Итог — 6:5.

Подводя итог матча, Евгений Куксевич рассказал о тактических построениях:

– Начали неплохо, двумя четвёрками. Потом я увидел, что надо вводить свежие силы. Мы выпустили на поле новую четверку, которая столкнулась с минусом в два гола. Конечно, мы чувствуем за это некоторую вину, но надо сказать, что любой, кто выходит на замену коллегам, должен быть готов к такому обороту событий. Хорошо, что мы жёстко поговорили в раздевалке — как игроки между собой, так и тренерский штаб. Это помогло, и мы вышли на бой сплочённо, без колебаний. Мы знали, что можем всё исправить, и действительно добились результата.

Алексей Лялин, забивший четыре мяча, отметил, что в его карьере это первый покер, прежде был хет–трик:

– Если считать и то, что один гол я сегодня забил в свои ворота, можно сказать, что забил все пять мячей. А если серьёзно, нынешняя игра походила на предыдущую: в первом тайме опять отстали, а во втором приложили больше усилий и выиграли. Будем готовиться к следующим матчам. Кстати, болельщики молодцы: многие поддерживают нас, даже когда мы проигрываем. Будем стараться не огорчать их.

По итогам тура «Норильский никель» набрал шесть очков и находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России с 11 очками в активе. Игры четвёртого тура чемпионата намечены на 12 и 13 ноября, соперником заполярной команды выступит «Тюмень», сложно начавшая сезон и пока имеющая лишь два очка.