Мастер-класс для мальчишек-хоккеистов норильской спортивной школы провели звёзды Ночной хоккейной лиги

Времени на полноценную встречу с подрастающим поколением у звёзд было немного, однако за час с небольшим хоккеисты провели с молодёжью интенсивные занятия на льду и даже сыграли короткий матч.

- Мы не задавались целью выполнить какие-то конкретные упражнения, — говорит Андрей Коваленко. — Все ребята подготовлены по-разному, но, главное, они с большим удовольствием приняли участие в работе на льду.

Многие воспитанники спортивной школы не в первый раз видятся с именитыми хоккеистами, но каждая встреча в Норильске для них долгожданная. И сами мастера среди своих подопечных узнают знакомых и с удовольствием с ними общаются. Так, вратарь Владимир Мышкин успел поговорить с двумя воспитанниками спортшколы и даже поинтересовался результатами предыдущих занятий.