​203 медали разного достоинства привезли норильчане с международных, всероссийских и краевых соревнований в течение года

За этот период нашим спортсменам удалось принять участие более чем в 100 выездных соревнованиях и продемонстрировать достойные результаты. В числе наиболее значимых достижений: победа воспитанников спортшколы № 1 на открытом первенстве Красноярского края по баскетболу среди девушек до 13 лет и победа норильской команды на Всероссийском турнире по юнифайд — мини-футболу. Сборная команды спортшколы № 6 заняла второе место на первенстве края по мини-футболу среди юношей 2002–2003 г. р. Легкоатлеты, боксёры, борцы, пловцы, хоккеисты, мини-футболисты, самбисты, пауэрлифтеры и прыгуны на батуте отличились на первенствах и чемпионатах Красноярского края и Сибирского федерального округа. Кроме этого, наши спортсменки выступили на первенстве Европы по каратэ и первенстве Европы по тхэквондо.

В итоге норильские спортсмены завоевали 70 золотых медалей, 65 серебряных и 68 бронзовых.

Тем временем в течение года в Норильске состоялось более 300 городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участниками которых стали более 22 000 человек.