МФК «Норильский никель» досрочно стал вице-чемпионом регулярного чемпионата, обыграв чемпиона страны

Первый гол встречи записал на своё имя Алекс на второй минуте после очередной голевой передачи в этом сезоне Жулио Занотто. Правда, норильчане недолго были впереди: уже на седьмой минуте Янар Асадов воспользовался ошибкой в обороне заполярной команды и восстановил равенство в счёте — 1:1. 16-я минута стала удачной для 16-го номера — Данила Кутузова и всей заполярной команды. Именно капитан норильчан сделал хитрую передачу Темирлану Алибекову, который переиграл защитника и блестяще вогнал мяч в ближний угол ворот Альберта Цайдера. При этом нельзя сказать, что коммунисты совсем не угрожали «Норникелю». На последнем рубеже выручал Николай Балашов, да и защита «Никеля» близко не подпускала атакующих игроков к своим воротам. В итоге первый тайм так и завершился со счётом 3:1 в пользу норильчан.

Начало второго тайма выдалось обильным на голы. Сначала на 28-й минуте мощный выстрел вратаря КПРФ Альберта Цайдера оказался «неберущимся» для Николая Балашова. На следующей минуте удар по воротам Родригиньо отскочил от руки Рауля Гомеса, и, как следствие, — шестиметровый. К мячу подошёл лучший бомбардир «Норильского никеля» Руслан Кудзиев и хладнокровно реализовал пенальти. 4:2. 29-я минута, и стандартное положение разыгрывает КПРФ. Норильчане отбились, вновь здорово сыграл Балашов, однако, в добивании был точен Паулиньо. Напряжение матча вновь возросло. Вплоть до последней минуты игры счёт не менялся. Команды проверяли на прочность каркасы ворот, реакции вратарей, нервы болельщиков. Зрителей, кстати, в этот вечер больше порадовать желали именно норильчане, которые забили-таки пятый гол в ворота коммунистов: Лео после передачи Балашова оказался точен с дальней дистанции в пустые ворота хозяев.

Итоговый счет матча — 5:3. Важная победа норильчан, закрепившая команду Евгения Куксевича на втором месте по итогам регулярного этапа Париматч - чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги.