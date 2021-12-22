МФК «Норильский никель» готовится к играм 9-го тура Париматч-Суперлиги

Завершив последнюю домашнюю игру года кубковой ничьей с «Динамо-Самара», наша команда готовится к заключительному туру перед январской паузой.

Уже 24-25 декабря в Нижнем Новгороде она встречается с местным «Торпедо» в рамках 9-го тура Париматч-Суперлиги. Напомним, заполярная дружина, имея в своем активе 25 очков, идет на втором месте турнирной таблицы. У нижегородцев 22 очка и пятая строчка.

Первые после нового года игры (в рамках 10-го тура) состоятся только 9-10 февраля против «Динамо-Самара». Матчи пройдут в гостях у самарцев.