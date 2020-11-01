МФК «Норильский никель» одержал победу над нижегородским «Торпедо»

Норильчане набрали четыре очка по итогам 5–го тура чемпионата России по мини–футболу среди клубов Париматч–Суперлиги.

Накануне игр главный тренер нашей команды Евгений Куксевич прокомментировал тренировочный процесс, который не останавливался, несмотря на то, что большинство игроков заполярного коллектива заболели коронавирусом. Напомним, по этой причине наша команда отменила игры в рамках 4–го тура с Самарой.

Евгений Куксевич отметил, что накануне 5–го тура в команде осталось четыре полевых игрока: у Максима Волынюка, Владислава Шаяхметова и Дарлана коронавирус не выявлен; Никита Анисимов переболел летом. Также здоровы два молодых вратаря: Саша Костромин и Коля Балашов. Команда вызвала на подмогу норильских юношей из молодёжного состава для организации более–менее полноценного тренировочного процесса. «Но говорить об участии юношей в играх профессионалов не приходится. Они пока не готовы к этому ни физически, ни психологически», — пояснил тренер.

В первом матче 5–го тура, прошедшем 24 октября с новичком турнира — МФК «Торпедо» (Нижний Новгород), подопечные Евгения Куксевича одержали победу с минимальным счётом 1:0. Как отметил наставник заполярной команды, игра шла без ошибок: «Мы создали неплохие голевые моменты, минимум три из них были на 90%. Нужно было забить, но не сумели. После этого силы начали покидать наших игроков, и мы стали подключать к атакам вратаря в качестве полевого игрока. Я бы назвал эту игру трудной для обоих коллективов. Рад этой победе. Мы были целостной командой».

На следующий день команды сыграли вничью: встреча завершилась со счётом 4:4. В составе заполярной команды голами отметились Максим Коновалов, Дарлан, и дубль на счету Руслана Кудзиева. Таким образом, в минувшем туре норильчане набрали четыре очка. В турнирной таблице «Норильский никель» расположился на третьей строчке с 12 очками.

В следующем туре, который запланирован на 7–8 ноября, северяне сыграют против «Новой генерации» из Сыктывкара. Матчи должны состояться в Норильске, но из–за сложной эпидемобстановки, вероятнее всего, будут перенесены в Подмосковье.