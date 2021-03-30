МФК «Норильский Никель» одержал победу в двух играх против «Ухты»

Первый же матч порадовал собравшихся на трибунах зрелищностью и результатом, завершившись со счётом 4:1. У норильчан голами отметились: Руслан Кудзиев, Владислав Шаяхметов и дубль на счёту Алекса. У гостей единственный мяч забил Семён Цыба. Интересно, что в составе норильчан играли ребята из молодёжной команды «Норильского никеля» - Дмитрий Сильчин и Дмитрий Кобец – выпускники спортшколы № 6. Сами ребята отметили, что перед игрой без мандража не обошлось, но поддержали игроки и тренеры, потому и на поле всё получалось. После игры наставник заполярной команды Евгений Куксевич рассказал, что в связи с нехваткой опытных игроков команда не стремилась к яркому футболу, и строго действовала в обороне, имея при этом возможность контратаковать.

Второй матч на следющий день стал столь же удачным, но перевес в счете оказался минимальным – 6:5. По счёту выдалась и сама игра – сложной для обоих соперников. Первыми повели норильчане – на седьмой минуте гол на свой счёт записал Сергей Орлов. Всего через три минуты заполярная команда удвоила преимущество: гол забил Владислав Шаяхметов. «Ухта» не позволила долго держаться такому преимуществу: точный выстрел в исполнении Семена Цыба со штрафного сократил разрыв в счёте. А на 16-й минуте счет сравнялся. На этот раз норильчане бросились вдогонку и сумели достичь желаемого: меньше чем через минуту Родригиньо удачно пробил из-под защитника – 3:2. До конца первого тайма футболисты обеих команд ещё раз обменялись голами, на перерыв команды ушли при счёте 4:3 в пользу хозяев площадки.

Во втором тайме первыми забили игроки «Ухты»: это сделал на 31-й минуте Александр Кузьминых, воспользовавшись идеальным пасом. Спустя пять минут ухтинцы заставили болельщиков заполярной команды нервничать ещё сильнее – они повели в счёте: 5:4. Сравнять шансы на победу в этот вечер смог Родригиньо. Но до финальной сирены оставалось ещё семь минут, и тогда норильчане заменили вратаря на пятого полевого игрока, и пошли в атаку. Как закономерный итог – долгожданный гол за полминуты до конца основного времени матча в исполнении капитана команды Данила Кутузова, и победа «Норильского никеля» во втором матче.

Шесть набранных очков по итогам 16-го тура довели общий счёт норильчан до 51 очка и позволили подняться на вторую строчку турнирной таблицы. В следующий раз северяне появятся на паркете в рамках перенесённых встреч десятого тура против «Газпром-Югры». Матчи пройдут в Норильске 31 марта и 1 апреля.