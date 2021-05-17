МФК «Норильский никель» одержал победу в первом матче четвертьфинальной стадии плей-офф Париматч-чемпионата России

После игры Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», поведал, что перед игрой наши футболисты разбирали матчи соперника, примерно представляли, в каком ключе будет игра. И, соответственно, готовились:

- Понимали, что будет очень вязко: «Генерация» играет плотно, парни молодые. Много бегают и проделывают большой объем работы в прессинге. Нам нужно было часто менять схемы. Пробовали выстраиваться «4 в 0» —было мало вариантов обогнать соперника. Мы пытались играть «3 в 1», считаю, что это сегодня сработало. Нужно было терпеть в обороне, хотя «звоночки» были. Соперник организовывал опасные контратаки. Тем не менее, мы смогли с ними справиться. Дождались своего момента, забили гол. После этого быстро пропустили, и важно было, чтобы это нас не сломило. В этой ситуации ответственность на себя взяли лидеры. Быстро вновь вышли вперед. После чего бригада «4 на 5», которую мы наигрываем, очень хорошо и надежно сыграла. В итоге довели игру до победы.

Он добавил, что сегодняшняя игра — вторая игра в серии – потребует серьёзной психологической подготовки и поблагодарил зрителей, которые в нужные моменты «включались»:

- Хочу передать им такой посыл: чтобы они заводили нашу команду с первых минут игры. Мы играем дома, и когда трибуны поддерживают с самого начала, наши игроки быстрее прочувствуют игру и найдут новые резервы, чтобы забивать голы.

15 мая мини-футбольный клуб «Норильский никель» переиграл «Новую генерацию» во втором матче ¼ финала плей-офф Париматч-Суперлиги. Норильчане победили со счетом 5:3.

В составе заполярной команды голы забивали: Руслан Кудзиев, Жулио Занотто, Родригиньо и дубль оформил Алекс.

Теперь серия переезжает в Сыктывкар, где 19 мая состоится третья игра. При необходимости четвёртая встреча пройдёт там же 20 мая.