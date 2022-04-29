МФК «Норильский никель» оказался сильнее «Ухты» в первых четвертьфинальных играх чемпионата России (Парибет-Суперлига)

До этого момента команды провели между собой 23 матча: 17 раз в счёте вёл «Норильский никель», три победы у «Ухты». Ещё три встречи завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 100:54 в пользу «никельщиков». Наши самые крупные победы: 5:0, 7:2, 6:1, 8:3. Лучшими бомбардирами команд в очных противостояниях являются Руслан Кудзиев у норильчан (20 голов) и Александр Кузьминых у ухтинцев (восемь голов).

Главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич накануне стартового матча отмечал: «Ухта» демонстрирует уверенную и симпатичную игру, обладает довольно хорошим подбором игроков, среди которых, в первую очередь, выделяется связка бразильцев. Поэтому неудивительно, что в последнее время ухтинцы набрали ход и по итогам «регулярки» заняли самое высокое для себя место — шестое. В плей-офф цена ошибки возрастает в разы, поэтому никакой недооценки соперника с нашей стороны нет. Многое решает психологический настрой команды, поэтому я призываю норильчан активно нас поддержать — от этого зависит мотивация спортсменов, их уверенность в себе. Благодаря такому общению вокруг нас создается хороший климат. Болельщики для команды — шестой игрок на площадке 2.

Накануне встреч наши футболисты традиционно изучали соперника, делали анализ по каждому игроку, рассматривали возможности лидирующей группы, работали над собственной игрой. И это дало результаты. В первом четвертьфинальном матче победа осталась за северянами — 4:1. Впрочем, первыми результат показали гости: на четвёртой минуте Педала, подключившись к атаке, удачно завершил прессинг своей команды. Норильчане ответили под занавес тайма: гол забил Нандо, который буквально прошиб оборону соперника.

После перерыва заполярная команда усилила натиск, и сперва Родригиньо на 27-й, а затем Алексей Лялин на 30-й минутах вписали свои имена в протокол. Четвёртый мяч в ворота «Ухты» отправил Сергей Орлов, метким ударом завершивший атаку «никельщиков». 4:1 — победа «Норильского никеля» в первом четвертьфинальном матче.

Евгений, разбирая итоги игры, отметил, что первый матч плей-офф — это всегда нервозность: «Мы планировали прессинговать ухтинцев на их половине площадки, чтобы они ошиблись. Однако соперник был к этому готов, сам поймал нас на ошибке и провёл успешную контратаку. Мы перешли к плану «Б»: перестраивали четвёрки, меняли систему игры, перестали встречать соперника высоко, внимательно действовали в обороне, искали подходящие моменты... Много времени оборонялись в «четыре на пять», и именно та четвёрка, которую мы готовили к этому, отлично справилась со своей задачей. Благодарю команду за игру, а зрителей — за поддержку».

Во втором матче, как и накануне, первыми забили ухтинцы: на 23-й минуте мяч попал в руку Темирлану Алибекову, судья указал на отметку и Парадински не промахнулся. Но норильчане почти сразу отыгрались: Габриэль, получив дальнюю передачу от Родригиньо, грамотно «убрал» защитников и вколотил снаряд точно в цель.

Во втором тайме мяч долго не мог пересечь линию ворот, причём хорошие моменты создавали обе команды. Тем не менее победитель определился в основное время: за пять минут до конца с передачи Сергея Орлова отличился Темирлан Алибеков. 2:1 —победа «Норильского никеля», который повёл в серии 2:0.

2 мая соперничество переместится в Ухту. Серия длится до трёх побед одной из команд.