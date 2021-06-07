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МФК «Норильский никель» поборется за бронзу Париматч-Суперлиги

МФК «Норильский никель» поборется за бронзу Париматч-Суперлиги

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МФК «Норильский никель» поборется за бронзу Париматч-Суперлиги

Норильчане уступили «Тюмени» в четвёртом поединке полуфинальной серии и лишились права участия в финале чемпионата. Однако заполярная команда продолжит борьбу за медали.

МФК «Норильский никель» поборется за бронзу Париматч-Суперлиги

По ходу всего плей-офф «Норильский никель» сумел проявить свои лучшие качества и ни в чём не уступал соперникам. Команда Евгения Куксевича достойно боролась и имела все шансы на выход в финал. Игроки во время матча показали неистовое стремление к победе и высокий профессионализм. Борьба продолжалась от первой до последней минуты. Однако удача оказалась на стороне «Тюмени».

Первые игры с МФК «КПРФ» за бронзу Париматч-Суперлиги пройдут 13 и 14 июня в спортхолле «Айка».

Текст Ольга Ананских
Фото с сайта МФК «Норильский никель»
7 июня в 11:16 1510
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