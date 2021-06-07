МФК «Норильский никель» поборется за бронзу Париматч-Суперлиги

По ходу всего плей-офф «Норильский никель» сумел проявить свои лучшие качества и ни в чём не уступал соперникам. Команда Евгения Куксевича достойно боролась и имела все шансы на выход в финал. Игроки во время матча показали неистовое стремление к победе и высокий профессионализм. Борьба продолжалась от первой до последней минуты. Однако удача оказалась на стороне «Тюмени».

Первые игры с МФК «КПРФ» за бронзу Париматч-Суперлиги пройдут 13 и 14 июня в спортхолле «Айка».