МФК «Норильский никель» подписал контракт с игроком сборной Армении Владимиром Саносяном

Владимир Саносян - воспитанник мини-футбольной академии «Дины». Позднее он перешёл в московский «Спартак», а затем играл за санкт-петербургский «Политех». С 2018 года защищал цвета самарского «Динамо». Владимир стал лучшим бомбардиром в истории клуба и помог команде завоевать бронзовые награды Чемпионата России в 2019 году. В 2020 году он играет за сборную Армении.