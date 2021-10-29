МАУ ИЦ «Норильские новости»

МФК «Норильский никель» подписал контракт с игроком сборной Армении Владимиром Саносяном

МФК «Норильский никель» подписал контракт с игроком сборной Армении Владимиром Саносяном

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МФК «Норильский никель» подписал контракт с игроком сборной Армении Владимиром Саносяном

В заполярной команде новичок будет выступать под 99-м номером.

МФК «Норильский никель» подписал контракт с игроком сборной Армении Владимиром Саносяном

Владимир Саносян - воспитанник мини-футбольной академии «Дины». Позднее он перешёл в московский «Спартак», а затем играл за санкт-петербургский «Политех». С 2018 года защищал цвета самарского «Динамо». Владимир стал лучшим бомбардиром в истории клуба и помог команде завоевать бронзовые награды Чемпионата России в 2019 году. В 2020 году он играет за сборную Армении.

Фото с сайта МФК «Норильский никель»
29 октября в 12:14 120
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