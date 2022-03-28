МФК «Норильский никель» показывает неплохие результаты в регулярном чемпионате

Накануне матчей игрок МФК «Норильский никель» Темирлан Алибеков отметил, что «Ухта» в этом сезоне усилилась хорошими исполнителями и заметно прибавила в игре, в чём большая заслуга опытного главного тренера.

- Матч предстоял непростой, тем более что ухтинцы дома при поддержке своих болельщиков играют хорошо, - поделился он. - Вообще ожидаем жаркую концовку «регулярки»: после «Ухты» примем на своей площадке «Новую генерацию», затем отправимся в Тюмень к одному из лидеров чемпионата, а в заключительном туре в Норильске померимся силами с крепким «Торпедо». В чемпионате России нельзя недооценивать соперника, на каком бы месте турнирной таблицы он не находился.

Главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич в свою очередь пояснил, что теперь важно подойти к плей-офф с максимальным настроем.

К моменту этого тура соперники провели между собой 21 игру, в 16 из которых победу одержали норильчане, в двух — ухтинцы, еще три встречи завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей - 94:48 в пользу «Норильского никеля». В первом круге нынешнего сезона в Норильске сильнее были хозяева площадки — 3:3 и 8:3. Лучшими бомбардирами команд в очных противостояниях признаны Руслан Кудзиев у «Норникеля» (19 голов) и Александр Кузьминых у «Ухты» (восемь голов), сообщает пресс-служба нашего клуба.

К сожалению, отпраздновать победу в первом матче нынешнего тура норильчанам не пришлось: 26 марта мы уступили «Ухте» - 3:4.

Счёт открыли хозяева паркета: на второй минуте отличился Бруно. Норильчанам понадобилось 13 минут, чтобы ответить тем же: Нандо на фланге оторвался от преследователя, приблизился к воротам и послал мяч в дальний угол. Прошло ещё пять минут, и ухтинцы вновь повели в счёте: на этот раз забил Парадински, которому ассистировал все тот же Бруно. Под занавес тайма в очередной раз о себе напомнил Кудзиев, который у самых ворот получил неожиданный «подарок» от соперника, технично обработал мяч и вколотил его в сетку - 2:2.

На 32-й минуте «Норникель» впервые в матче вышел вперед благодаря меткому удару Нандо в ближний угол. Три минуты спустя Цыба со штрафного отправил третий мяч в ворота гостей. Затем за шестой фол хозяева получили право на десятиметровый, который реализовал Цыба. В конце игры норильчане заменили вратаря на пятого полевого, но оборона соперника выстояла. 4:3 — победа «Ухты».

Отыграться удалось на следующий день. Первыми забили «никельщики»: на 12-й минуте второго матча Габриэль сделал выверенную передачу на Нандо, которому не составило труда поразить цель. Ответный гол случился за минуту до перерыва, когда норильчане в шестой раз сфолили, судья указал на десятиметровый, и Цыба, как и днём ранее, не промахнулся.

На 37-й минуте стараниями Букина норильчане вновь вышли вперёд. Через четыре минуты счёт увеличился: мяч записали на Габриэля, который подправил снаряд в ворота после дальнего удара со штрафного в исполнении Жулио Занотто. На 44-й минуте Бруно вывел на ударную позицию Парадински: 94-й номер хозяев оказался точен.

За 40 секунд до финальной сирены, получив вторую жёлтую карточку, площадку покинул Нандо. Ухтинцы предприняли массированный прессинг, который, впрочем, ничем не закончился. Победу одержала норильская команда - 3:2.

Сейчас, после 15 тура, МФК «Норильский никель» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы «регулярки», уступая лидеру – «Синаре» - 11 очков. Впереди 16-й тур, соперником станет «Новая генерация». Игры пройдут 2 и 3 апреля на домашнем паркете норильчан.