МФК «Норильский никель» покинули два игрока

Последний играл за заполярный клуб с 2019 года, в минувшем сезоне он провёл за команду три матча. Затем был отдан в аренду. Теперь игрок отправится в «Новую генерацию» из Сыктывкара.

Максим Волынюк, прибывший из «Газпром-Югры», пополнил состав норильчан в 2020-м, за это время вышел на площадку в 38 встречах. Дальнейшая его карьера будет проходить в «Динамо-Самаре».

- МФК «Норильский никель» благодарит Дмитрия и Максима за проделанную работу и ответственное отношение к делу. Удачи и успехов в дальнейшей карьере! – отметили в пресс-службе клуба.

Добавим, что между тем МФК «Норильский никель» предлагает норильчанам поучаствовать в конкурсе футбольных комментаторов. Победители получат билеты на матч и игровую футболку с автографами.

По условиям конкурса, участникам нужно прокомментировать небольшой отрезок матча – всего около 40 секунд – бронзовой серии прошлого сезона против КПРФ, по итогам которой, напомним, никельщики заняли третье место чемпионата. Запись (видео или аудио) необходимо отправить на клубную электронную почту mfknornik@yandex.ru.

Сделать это можно с помощью функции записи экрана вашего мобильного телефона с включенным микрофоном или записать аудио вашего комментария на диктофон.

Авторов трёх лучших работ наградят билетами на ближайший домашний матч команды и ценными призами. А главный победитель получит ещё и игровую футболку с автографами мини-футболистов.