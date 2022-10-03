МФК «Норильский никель» привёз три очка с розыгрыша второго тура чемпионата России

История противостояний северян и уральцев насчитывает 85 игр, в 27 из которых побеждали норильчане, а в 45 – екатеринбужцы. Ещё 13 матчей завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 297:243 в пользу «Синары».

В прошлом чемпионате соперники провели между собой семь игр, три из которых – в рамках плей-офф. Тогда в бронзовой серии норильчане уверенно переиграли действующих на тот момент чемпионов лиги (счёт в серии 3:0).

В этот раз «Норильский никель» оказался в первом матче сильнее, победив «Синару» со счётом 4:2. Из норильчан отличились Алексей Лялин и Александр Крутый на 15-й, Жулио Занотто на 30-й и Руслан Кудзиев на 34-й минутах матча. За уральцев забили Абрамов на 30-й и Карпов на 41-й минутах.

Следующая игра тура прошла на следующий день, и в этот раз успех изменил заполярной команде. Северяне уступили екатеринбужцам 3:4.



Теперь 28 и 29 октября, в рамках следующего тура, заполярная команда встретится с нижегородским «Торпедо». Обе игры пройдут на домашнем для нашей команды паркете.