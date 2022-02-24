МФК «Норильский никель» провёл две игры с екатеринбургской «Синарой» в рамках 11-го тура Париматч-Суперлиги

Соперник норильчан в этом туре — «Синара» — старейший клуб из ныне выступающих в лиге. Уральцы на год старше северян: клуб, носивший тогда название ВИЗ, был основан в 1992-м и уже спустя три года стал бронзовым призёром Высшей лиги, на тот момент элитного дивизиона. Следующий успех к екатеринбуржцам пришёл в сезоне 2002/2003, когда они вновь вошли в тройку сильнейших, при этом регулярный чемпионат завершили на вершине турнирной таблицы. Первое чемпионство команда оформила в сезоне 2008/2009, а за год до этого победила в Кубке УЕФА. Всего на счету уральцев три золотых титула Суперлиги, в том числе по итогам прошлого сезона, пять вторых и шесть третьих мест, а также одна победа в розыгрыше Кубка России (2007).

За всю историю противостояний «Синара» и «Норильский никель» провели между собой 79 матчей: в 43 побеждали уральцы, а в 23 — северяне. Ещё 13 игр завершились вничью. Количество забитых мячей к 11-му туру составляло 279:223 (в пользу «Синары»).

В этом сезоне мы уже успели сыграть с екатеринбуржцами: тогда команды обменялись победами. В первой игре сильнее были норильчане — 3:2, во второй — хозяева площадки (игры проходили в Екатеринбурге), победившие со счетом 5:3.

В юбилейной 80-й встрече ситуация удивительным образом повторилась: вновь в первой игре со счётом 3:2 победили гости, только в этот раз ими были игроки «Синары». А вторая игра так же завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев — в этот раз заполярной команды.

В первом матче первый тайм остался за гостями, среди которых отличились Антон Соколов и Валерий Демин. После перерыва хозяевам удалось выровнять игру: забили Сергей Орлов и Алекс. Незадолго до финальной сирены точный удар в исполнении Сергея Сорокина принёс екатеринбуржцам победу — 3:2.

После матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что наша команда впервые играла таким составом (трое игроков — Владимир Саносян, Нандо и Алексей Лялин — дебютировали за заполярную команду), нужно было дать возможность новичкам проявить себя:

- Но, как говорится, первый блин оказался комом. Допустили ряд ошибок, в том числе с удалением вратаря. Тем не менее выдержали игру три на четыре, хорошо сыграли в обороне, в какой-то момент воспрянули духом и исправили ситуацию. Сравняли счёт, начали нагнетать... В конце у нас были два прекрасных момента, которые нужно было реализовать, но... Сработал закон футбола: не забиваешь ты — забивают тебе. Сейчас самое главное — верить в себя, не паниковать. Сегодня не играл Габриэль из-за лимита на легионеров, но завтра он выйдет на площадку. Приложим все силы, чтобы переломить неудачную серию.

Старания были действительно заметны — во втором матче сильнее оказались норильчане. Они и открыли счёт — на четвёртой минуте отличился Алекс. Уральцы ответили точным ударом: забил Антон Соколов. Под занавес тайма шестиметровый реализовал Владислав Шаяхметов.

Во втором тайме команды усилили натиск. Синарец Максим Герасимов на 27-й минуте сравнял счёт. Минуту спустя Сергей Орлов вновь вывел норильчан вперед. На 38-й минуте суматоха во вратарской зоне привела к автоголу в исполнении Владимира Саносяна. «Норникель» ответил на это точным выстрелом Шаяхметова с «точки». Заключительный мяч в ворота екатеринбуржцев переправил Роман Букин. Победа «Норильского никеля» — 5:3.

Евгений Куксевич прокомментировал яркий матч:

- Команда была заряжена: старались не отсиживаться в обороне и агрессивно действовать в атаке. Примерно до середины второго тайма были «качели», но когда забили четвёртый мяч, а затем и пятый, почувствовали себя более уверенно, доиграли грамотно в защите и победили. Хотел бы поблагодарить зрителей, в том числе и отдельный сектор активных болельщиков. Сегодняшняя победа — наша общая заслуга.

Бразилец с российским паспортом Нандо, дебютировавший за «Норильский никель» в минувшем туре, рассказал, что команда показала достойный футбол, и поблагодарил болельщиков за поддержку: «Было много борьбы и эмоций. «Синара» — сильная команда, они умеют находить выход из сложной ситуации, способны в самом конце спасти матч. Но мы выдержали прессинг. Особенно хочу отметить поддержку болельщиков: их было много и они были очень активными».

Впереди у нашей команды встреча КПРФ на гостевой площадке. Игры пройдут накануне Международного женского дня — 4 и 5 марта и, надеемся, станут подарком всем норильчанам.