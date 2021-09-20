МФК «Норильский никель» провёл первые тренировочные матчи в рамках подготовки к предстоящему сезону

Победу по итогам встречи одержали подопечные Евгения Куксевича. «Норникель» переиграл «Динамо» со счётом 4:3. У норильчан голами отметились Денис Родин, Жулио Занотто, Роман Букин и Данил Кутузов.

Весь матч ворота защищал Александр Костромин. Также отметим, что по ходу игры в ворота заполярной команды трижды пробивались 10-метровые удары. На дабл-пенальти выходил Николай Балашов и отразил все удары.

На следующий день никельщики оказались сильнее московского «КПРФ» во втором контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону. Итоговый счёт встречи 2:1, игра проходила в Люберцах.

В составе заполярной команды первый гол забил Дмитрий Леготин после удара Николая Балашова, и второе взятие ворот на счету Жулио Занотто, который замкнул передачу Алекса после сольного прохода 10-го номера «Норникеля».