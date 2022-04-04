МФК «Норильский никель» провёл самый удачный за последнее время тур регулярного чемпионата

К началу тура соперники провели между собой 50 игр: 31 победа за норильчанами, 10 – за сыктывкарцами. Девять встреч завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 202:146 в пользу «Норильского никеля».

В этот раз хорошую традицию побеждать норильчане продолжили в первом же матче. На 11-й минуте Жулио Занотто, воспользовавшись выверенной передачей от Владислава Шаяхметова, вколотил снаряд точно в девятку. Следующий гол случился на 20-й минуте и вновь при участии Занотто: бразилец разыграл штрафной, точку в комбинации поставил Алекс. Тут же «никельщики» отправили в ворота «Генерации» третий мяч, а постарался для этого Александр Крутый, который оторвался от защитника и переиграл голкипера. Причём для 27-го номера «Норильского никеля» этот гол стал дебютным в составе команды.

В начале второго тайма Алекс при поддержке Габриэля, ударом с острого угла сделал счёт 4:0. Единственный мяч, который на свой счёт записали сыктывкарцы, был забит на 31-й минуте: отличился Михаил Москалев. «Никельщики» одержали безоговорочную победу - 4:1.

Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что в первом тайме его ребята были собраны, играли от центра:

- Соперники — молодая команда, они много передвигаются, а ввязываться с ними в беготню не хотелось, поскольку у нас был ограничен состав. Поэтому играли точечно, применяя выход в прессинг только тогда, когда соперник перестраивался в определённые позиции. И мы нашли свои моменты. Второй тайм получился неровным: позволяли себе ненужные агрессивные передачи, которые перехватывались, и мы получали контратаки. В любом случае игра пошла нам в копилку. Готовимся к плей-офф: приходим к общему знаменателю.

Вторая игра складывалась не столь однозначно для нашей команды. Первый тайм остался за «Новой генерацией», в составе которой на второй минуте отличился Даниил Ковтун. Ещё один мяч сыктывкарцы оформили за счёт автогола в исполнении Николая Балашова.

После перерыва «никельщики» усилили прессинг, однако вновь были вынуждены начинать с центра площадки, когда оставленный без присмотра Арсений Петросян удачно замкнул розыгрышный углового. Три минуты спустя силами бразильской связки Алекс—Габриэль, последний из которых завершил атаку, хозяева сократили отставание. На 39-й минуте забил уже сам Алекс. А ещё спустя две минуты вновь, как и днём ранее, о себе напомнил Александр Крутый, в этот раз дальним пушечным ударом вколотив снаряд точно в девятку, - 3:3.

Финальную точку в игре за минуту до сирены поставили Алексей Лялин и Николай Балашов. Это была волевая победа «Норильского никеля» - 5:3.

Евгений Куксевич после матча поделился, что, пропустив два мяча, команда стала нервничать, торопиться. В перерыве постарались успокоиться, однако вновь получили гол в свои ворота.

- Было важно объяснить игрокам, чтобы они не «летели» вперёд, не отдавали неподготовленные передачи. К счастью, взяли себя в руки и переломили игру. В следующих двух турах у нас хорошие соперники, в играх с которыми можно проверить готовность команды к плей-офф.

После прошедшего тура наша команда на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата с 46 очками. Впереди – 17-й тур в гостях против «Тюмени», занимающей третью строчку с 50 очками. Игры пройдут 9 и 10 апреля.