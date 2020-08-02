МФК «Норильский никель» стартует в возобновленном чемпионате России

Рестарт чемпионата начнется с плей–офф — в борьбу за главный мини–футбольный трофей страны вступят восемь клубов, в том числе и «Норильский никель».

В 1/4 финала норильчане встретятся с екатеринбургской «Синарой». Матчи состоятся 1 и 2 августа в Екатеринбурге, а также 5 августа — в Норильске. Ещё две дополнительные встречи пройдут 6 августа в Норильске и 9–го — в Екатеринбурге.

Прямая трансляция абсолютно всех игр плей–офф будет доступна на официальном YouTube–канале Ассоциации мини–футбола России.

Кроме возобновленного чемпионата в продолжение сезона «Норильский никель» ожидает и ответный матч финала Кубка России. Первый поединок против «Газпром–Югры» никельщики провели 13 марта в Норильске и победили со счетом 1:0. Ответная, решающая, игра запланирована на 9 сентября в Югорске.