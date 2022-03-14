МФК «Норильский никель» сыграл с командой «Газпром-Югра» в 14-м туре Париматч-Суперлиги

Накануне игры главный тренер нашей команды Евгений Куксевич не скрывал: «Газпром-Югра» укрепился. В команду пришли сильные игроки, благодаря которым югорчане наверняка поднимутся в турнирной таблице.

К моменту старта этого тура история противостояний между соперниками насчитывала 78 матчей: 41 победа у югорчан, 23 раза сильнее оказывались норильчане, ещё 14 игр завершились вничью. Забитых мячей — 291:249 (в пользу «Газпром-Югры»).

Примечательно, что с учётом Кубка России «Норникель» не проигрывал «Югре» семь матчей подряд — пять побед и две ничьи. В первом круге нынешнего сезона норильчане на выезде дважды обыграли соперников — 3:1 и 4:2.

В этот раз никельщики принимали соперников дома, на паркете спортхолла «Айка». Как и положено хозяевам, счёт открыли они: на девятой минуте Нандо перехватил мяч, сделал передачу Жулио Занотто, которому не составило труда в очной дуэли переиграть вратаря, результат — 1:0. Гостям понадобилось меньше минуты, чтобы отыграться: мяч с острого угла в цель послал Андрей Афанасьев. Следующее взятие ворот произошло под занавес тайма, когда на 24-й минуте Николай Шистеров реализовал десятиметровый удар. Занотто ответил тоже с десятиметровой отметки — 2:2.

Во втором тайме игроки обеих команд ускорились. На 30-й минуте вновь о себе напомнил лучший бомбардир «Норникеля» Руслан Кудзиев. На 38-й минуте обидный рикошет привёл к автоголу в исполнении Данила Кутузова. Незадолго до финальной сирены благодаря Жуао Гильерме вновь вперёд вышла «Югра».

За минуту до конца игры судья вновь назначил десятиметровый. Казалось, гости не упустят победу, однако Шистеров не смог переиграть Николая Балашова. А когда до конца игры оставалось десять секунд, подключившийся к атаке Нандо записал на свой счёт важнейший гол. Боевая ничья — 4:4.

После матча Евгений Куксевич отметил, что сегодня встречались две мастеровитые команды. Игра была обоюдоострая:

- Нам удалось выйти вперёд, но, к сожалению, рикошет в свои ворота немного потушил наш пыл. Что я для себя отметил? Сегодня не видел такой же свежести от команды, как в играх с КПРФ. С чем это связано? Проведём внутреннее тренерское расследование и узнаем. Но я знаю, что мы можем действовать на других скоростях, создавать больше моментов, агрессивнее играть в обороне. В любом случае сегодня мы не заслуживали поражения, поэтому забитый за несколько секунд до конца игры гол — закономерный результат. Надеюсь, завтра игра будет лучше: продемонстрируем более яркий и быстрый футбол.

Второй матч стал более удачным для норильчан. Команды начали игру активно. Первыми забили хозяева, когда на исходе десятой минуты свой шанс не упустил Жулио Занотто: бразилец перехватил мяч, вышел на ударную позицию и пушечным выстрелом направил снаряд точно под перекладину. Пять минут спустя счёт удвоился — постарался Габриэль. В этом эпизоде стоит отметить великолепный проход Владимира Саносяна, а также точную передачу Руслана Кудзиева 18-му номеру норильчан, для которого этот гол стал дебютным в составе заполярной команды.

После перерыва зрители увидели только один забитый мяч, который на свой счёт записал югорчанин Иван Сигнев в самом начале тайма. Победа «Норильского никеля» — 2:1.

Евгений Куксевич отметил, что в этот раз в первом тайме игра была рациональной, но было ощущение лёгкости:

- Удалось найти свои моменты и повести в счёте. Во втором тайме быстрый гол в наши ворота немного нас «приземлил». Мы начали опасаться: старались сдержать счёт, стали плохо выходить из прессинга... Но сумели избежать серьёзных ошибок, вытерпели. Использовали всю обойму игроков. Сегодня уверенно сыграл Саносян, который с каждым матчем набирает прежние обороты. В конце встречи, когда соперник выпустил пятого полевого, нам нужно было сыграть чётко и без ошибок, что мы и сделали и довели матч до победы. Спасибо команде за игру. И конечно, вновь хочу отметить наших болельщиков, в том числе и фанатский сектор, который, как я знаю, сейчас формируется в Норильске. Так держать!

Данил Кутузов, игрок МФК «Норильский никель», добавил, что оба прошедших матча были непростыми. После первой встречи наши футболисты сделали работу над ошибками, поэтому показали более качественный футбол:

- Хорошо сыграли в обороне. Думали только о победе. Впрочем, не все так просто: наша проблема в том, что когда мы ведём в счёте, то начинаем сбавлять обороты. К счастью, сегодня сохранили нужный темп. Дальше — «Финал четырёх» Кубка России в Тюмени. Будем готовиться.

Владимир Колесников, главный тренер МФК «Газпром-Югра», в свою очередь отметил, что его команда тяжело входила в игру, плохо реагировала на скорости со стороны соперника, не успевала:

- Не получилась игра у наших «столбов»: в этом заслуга игроков «Норильского никеля». Какая-то игра у нас стала появляться в конце тайма. В перерыве поменяли сочетания, перестроили тактическую схему, забили нужный быстрый гол во втором тайме. Игра стала налаживаться, могли даже выиграть. Но, к сожалению, больше одного мяча так и не забили.

После двух игр 14-го тура МФК «Норильский никель» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Париматч-Суперлиги, у них 37 очков. В 15-м туре норильчане встретятся с «Ухтой» (7-е место в таблице), игры состоятся 26 и 27 марта на выезде. Кроме того, 19 и 20 марта в Тюмени нашим футболистам предстоят игры в «Финале четырёх» Кубка России против «Синары». В другой полуфинальной паре встретятся «Тюмень» и «Газпром-Югра».