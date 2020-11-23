МФК «Норильский никель» сыграл первую игру четвертьфинала Кубка России против команды «Синара»

Игра прошла на выезде, хотя изначально планировалось, что она будет домашней. Причиной стала эпидситуация в Норильске, в связи с чем матч перенесли на резервную площадку никельщиков в Московскую область, Мытищи.

Тем не менее это не сбило норильчан с настроя. Счёт открыл на 7-й минуте встречи Лео точным ударом в нижний правый угол ворот Дмитрия Путилова. Буквально сразу после этого две атаки екатеринбуржцев принесли два гола в актив команды Евгения Путилова. Отличились Никита Фахрутдинов и Сергей Абрамов.

Счёт 1:2 держался довольно долго. Команды перешли в режим энергосбережения. И лишь к концу первого тайма на 23-й минуте Руслан Кудзиев замкнул передачу Лео с центра площадки, установив равенство в счёте. После чего ход встречи перевернул пушечный удар Максима Волынюка. При счёте 3:2 команды ушли на перерыв.

Второй тайм стартовал с блестящей атаки «Норникеля», которую завершил точным ударом Роман Букин, 4:2. Впрочем, надолго сохранить отрыв в два гола подопечным Евгения Куксевича не удалось. На 33-й минуте прострел с фланга, и Лео стал автором гола уже в собственные ворота. А ещё через две минуты Дмитрий Прудников после хитрого розыгрыша стандартного положения установил счёт 4:4.

Точку в матче поставил капитан «Норникеля» Данил Кутузов. 16-й номер мощным ударом под перекладину забил долгожданный гол после продолжительного восстановления от травмы. 5:4, победа «Норильского никеля» в первом матче 1/4 Кубка России.

На пресс-конференции по итогам первого матча 1/4 финала Кубка России по мини-футболу между командами «Норильский никель» и «Синара» главный тренер заполярной команды Евгений Куксевич отметил, что расслабляться рано:

- Никогда в первой игре не определяется итоговый результат. Противостояние состоит из двух матчей, и всё будет решаться во второй игре. Назову первую встречу своеобразной шахматной партией, где много внимания уделялось мастерству. Мы очень внимательно играли в обороне, но обилие пропущенных голов свяжу с неким фартом соперника. Во всём остальном мы продемонстрировали больше упорства и поэтому победили. Будем настраиваться на вторую игру и в том же режиме продолжать работать. В последнее время часто отмечаю нашу работу как целостной команды. Никто у нас не выпадал, даже когда мы пропускали необязательные голы, всё равно сохраняли спокойствие. Так или иначе, всё решится в Екатеринбурге.

Данил Кутузов, капитан МФК «Норильский никель», отметил, что матч получился непростым и прокомментировал собственное физическое состояние:

- В общем-то, такой игры мы и ожидали. Знаем, как «Синара» играет. Самое главное - это победа. Четвертьфинал Кубка состоит из двух матчей, и второй будет решающим. Дай бог, что мы пройдём дальше. Прихожу понемногу в свою оптимальную форму. Перерыв был большой. Сначала одна травма, потом сразу вторая. Моя реабилитация затянулась, но хорошо, что всё позади. Ребята находятся в тонусе, мне приходится тяжело. Команда меня поддерживает, много работаю с тренером по физической подготовке.

Ответный матч между командами состоится 26 ноября в Екатеринбурге.

Напомним, норильчане являются действующими обладателями второго по значимости трофея в отечественном мини-футболе - Кубка России.