МФК «Норильский никель» сыграл с МФК «КПРФ» в четвёртом туре чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги

В первой игре счёт на 12-й минуте открыла заполярная команда стараниями Жоао Батисты, удачно сыгравшего на добивании. Под занавес тайма Владислав Шаяхметов увеличил преимущество северян до двух мячей.

После перерыва москвичам удалось переломить ход встречи: Янар Асадов на 33-й, а затем и Артём Ниязов на 37-й минутах восстановили равновесие.

И всё-таки последнее слово осталось за норильчанами: за минуту до конца матча Алекс решился на неожиданный удар и не прогадал — 3:2 в пользу «Норильского никеля».

После игры Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что с первых минут наша команда держала игру под контролем, ребята выполняли установки, справлялись со скоростью соперника:

- Потом мы потеряли концентрацию, пропустили. У нас появилась определённая нервозность — начали друг другу предъявлять претензии, вновь пропустили. Хорошо, что успели перестроиться, успокоиться и довести игру до победы. Поздравляю нашу команду. И спасибо зрителям за то, что в условиях сложной эпидобстановки они продолжают поддерживать нас.

Бесик Зоидзе, главный тренер МФК «КПРФ», добавил, что хотя его команда неплохо начала матч, по эмоциональному состоянию второй тайм оказался удачнее первого:

- У нас сработало самолюбие, включили все ресурсы, и в какой-то момент это помогло: выровняли игру по счёту и моментам. Но, наверное, слишком большое желание выиграть в конце игры привело к тому, что пропустили позиционную атаку, в которой силён «Норильский никель».

Противник настраивался на вторую игру, и этот матч получился по-настоящему драматичным. Зрители увидели полный драйва матч, завершившийся в пользу москвичей (5:3).

В отличие от первой игры второй поединок команды начали на максимально высоких скоростях. Уже на 20-й секунде КПРФ вышла вперёд, когда после розыгрыша штрафного Паулиньо оказался в нужном месте и отправил снаряд в цель. На 15-й минуте за шестой фол гости получили право на шестиметровый удар. К мячу подошёл Артем Ниязов и уверенно переиграл Николая Балашова — 2:0. Под занавес тайма Руслан Кудзиев сократил отставание норильчан — 1:2.

После перерыва команды продолжили атаку ворот. На 34-й минуте стараниями Дениса Родина, который воспользовался идеальной передачей, цифры на табло сравнялись, при этом сам игрок открыл счёт забитым мячам за северян. Спустя пять минут вновь отличился Кудзиев, воспользовавшийся неразберихой в рядах гостей, — 3:2.

Развязка поединка наступила за минуту до конца матча. Сначала Эстебан, дождавшись своего шанса, сравнял счёт (3:3), затем ошибкой норильчан, бросивших все силы вперёд, воспользовался Баталья и поразил пустые ворота. А за секунду до финальной сирены Паулиньо отправил снаряд так же в неприкрытые ворота. Итог — победа КПРФ (5:3).

На пресс-конференции Евгений Куксевич заметил, что начало для нашей команды получилось обескураживающим:

- После первых двух пропущенных мячей активно заиграли, сумели переломить ход встречи. Но и потратили много сил, которых в конце игры нам и не хватило. И всё же игру можно занести в актив — мы можем играть с любым соперником. Но нам нужно психологически перестроиться, чтобы доводить до победы вторые игры. Будем выходить из ситуации, варианты у нас есть.

Бесик Зоидзе в свою очередь поблагодарил соперника, сказав, что игры, подобные нынешней, — украшение чемпионата:

— После такой встречи эмоции у нас только положительные. Хотел бы отметить, что «Норильский никель» благодаря своим ресурсам пытался до последнего навязать нам игру. Конечно, мы сделали определённые корректировки, но нам было сложно справляться с натиском соперника. По сути, сегодня было продолжение второго тайма вчерашней игры. Наш характер позволил нам поймать соперника на ошибках. Все хотели выиграть, но сейчас повезло именно нам. Единственное, что может омрачить матч — возможная травма у игрока «Норильского никеля» Жоао. В остальном, повторюсь, игра получилась отличной. Ну и конечно, в очередной раз хочу отметить, что в таком игровом зале, как в Норильске, выступать всегда в удовольствие.

По итогам тура «Норильский никель» с девятью очками в активе — на седьмом месте турнирной таблицы. В следующем туре 19-20 ноября северяне на выезде встретятся с «Газпром-Югрой» (Югорск).